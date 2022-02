Paresa Resort Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Paresa Resort Phuket de manière prioritaire, et Paresa Resort Phuket percevra directement le paiement de votre part.

Grand Residence Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 660 m²

Two-Bedroom Ocean View Suite (Rates available until 30 APR 2022) 240 m²

Spa Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 210 m²

Cliff Pool Villa (Rates available until 30 APR 2022) 160 m²

Ocean Pool Suite (Rates available until 30 APR 2022) 140 m²

All of the following packages include the required tests, and transport.

Paresa Resort, "Heaven of all Heavens", est un complexe de luxe de style refuge vraiment unique, perché sur le flanc d'une falaise et entouré d'une forêt tropicale luxuriante sur la route côtière "Millionaires Mile" entre Patong et Kamala. L'emplacement à couper le souffle est jumelé à une vue imprenable sur la mer d'Andaman, un restaurant convoité de la plaque Michelin servant une véritable cuisine internationale et thaïlandaise authentique, un spa primé et des expériences personnalisées sur mesure offertes par nos anges. Toutes les suites et villas disposent de piscines à débordement privées donnant directement sur l'océan et offrant jusqu'à 4 chambres. Unique, indépendant et offrant la détente ultime avec une vue imprenable sur la mer et le coucher du soleil.

SUITES, VILLAS & RÉSIDENCES 42 unités luxueuses et élégamment aménagées, chacune offrant une intimité et une vue imprenable sur la mer d'Andaman. Toutes les chambres disposent de lits super king size, de balcons, de piscines privées et de salles de bains spacieuses. • 18 suites avec piscine océan • 5 suites spa avec piscine • 7 Villas Falaise avec Piscine • 6 suites à deux chambres avec piscine océan • 6 Villas Grande Résidence avec Piscine

VIN & DÎNER TALUNG THAI : Des vues spectaculaires sur l'océan, des ingrédients locaux et des chefs thaïlandais et internationaux inventifs créent des moments culinaires mémorables dans notre restaurant reconnu par Michelin. BAR À PISCINE À INFINITY : À la piscine principale d'eau salée pour un déjeuner léger, des collations et des boissons apaisantes. SALLE À MANGER DANS LA VILLA : Profitez d'une intimité totale sur votre terrasse privée avec un barbecue ou des plats sélectionnés de la cuisine. RECETTE : Notre école de cuisine propose des cours et des enseignements animés par le chef passionné de la station.

LE SPA PAR PARESA Un sanctuaire paradisiaque surplombant la mer offrant des soins thérapeutiques et relaxants anciens inspirés de la Thaïlande.