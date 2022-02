Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Construit en 2012, Absolute Twin Sands Resort & Spa est un ajout distinct à Phuket et un choix intelligent pour les voyageurs. Seulement à l'écart, cet hôtel 4 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Profitez d'une profusion de services et d'équipements hors pair dans cet hôtel de Phuket. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Les clients peuvent choisir parmi 45 chambres, qui dégagent toutes une atmosphère de paix et d'harmonie totales. La liste complète des équipements de loisirs est disponible à l'hôtel, incluant centre de fitness, sauna, piscine extérieure, spa, massage. Absolute Twin Sands Resort & Spa est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

Commodités / caractéristiques Fitness center

Outdoor swimming pool

Spa

Massage

Sauna

Pool bar

Restaurants

Kids club

Free Wi Fi

Car park

Shuttle bus service to Patong beach

Airport Shuttle service (charge)

Important Notes:

Food & beverage services at this property may be limited or unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), this property has reduced reception and service operating hours. Please inform hotel for arrival time in advance.

Spa and gym facilities are unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Shuttle bus service is unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), wearing a face mask is mandatory in all indoor common areas.

A negative Coronavirus (COVID-19) PCR test result is mandatory to check-in to this property.

