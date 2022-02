Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

L'hôtel Patong Merlin est le troisième complexe jamais construit sur la plage de Patong en 1986. Depuis ce jour, nous nous engageons à créer votre maison idéale loin de chez vous et à préserver la richesse naturelle de Patong d'il y a des décennies au sein de notre propriété. C'est pourquoi notre complexe est connu comme l'oasis verte de Patong. Nous sommes un centre de villégiature familial chaleureux, à partir de racines modestes dans les années 1980 avec seulement 80 chambres. Suite au succès, nous étendons le complexe et les installations à ce qu'il est aujourd'hui, y compris 448 chambres, 4 piscines et de nombreux bars et restaurants. Cependant, notre service reste aussi sincère et personnel que nos premières années, c'est la raison pour laquelle beaucoup de nos clients reviennent année après année. Certains de nos clients de retour sont revenus au Patong Merlin Hotel plus de 30 fois ! Nous travaillons pour faire de notre propriété une destination familiale où vous pourrez passer toute la journée à l'hôtel et ne jamais ressentir l'agitation de la région de Patong. Nous espérons que vous trouverez votre maison ici et que vous vous reposerez dans notre sanctuaire. Comme on dit, la maison est là où se trouve le cœur. Votre bonheur est notre priorité et rien n'est de trop. Nous sommes impatients de vous accueillir à l'Oasis Verte de Patong !

Commodités / caractéristiques JARDIN PISCINE

PISCINE EN CASCADE

TERRASSE PISCINE

PISCINE TROPICALE

PISCINES POUR ENFANTS

COCONUT COFFEE SHOP (bistro décontracté proposant une cuisine internationale moderne)

POOL BAR (2 bars swim-up cosy)

CAFE DEL MAR (restaurant branché surplombant la mer d'Andaman présente un mélange élégant et éclectique de saveurs contemporaines de toute la Thaïlande et un large éventail de thés chauds ou de cafés fraîchement moulus, de boissons fraîches, de gâteaux, de glaces.)

TERRASSE AU BORD DE LA MER (super ambiance dans le jardin du front de mer avec des buffets nocturnes à thème spéciaux avec cuisine pendant que vous regardez et des spectacles tous les soirs)

SALON DU HALL

SUNSET BAR (sélection de boissons rafraîchissantes, cocktails et long drinks juste à côté de la plage.)

BREW BY THE FALLS (collations cuites au four et café biologique fraîchement moulu ou thé de qualité supérieure)

CLUB ENFANTS

CENTRE FITNESS

