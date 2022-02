Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Patong Merlin Hotel은 1986년에 Patong 해변에 건설된 세 번째 리조트입니다. 그날 이후로 우리는 집과 같은 완벽한 집을 만들고 수십 년 전 우리 소유지에서 Patong의 자연의 풍요로움을 보존하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이것이 우리 리조트가 Patong의 Green Oasis로 알려진 이유입니다. 우리는 가족이 운영하는 진심 어린 리조트로 1980년대에 겨우 80개의 객실을 가진 겸손한 뿌리에서 시작되었습니다. 성공에 이어 우리는 448개의 객실, 4개의 수영장, 수많은 바와 레스토랑을 포함하여 현재의 리조트와 시설을 확장합니다. 그러나 우리의 서비스는 초창기 때와 마찬가지로 진심 어린 개인적인 마음으로 남아 있기 때문에 많은 손님들이 해마다 다시 찾는 이유입니다. 재방문 고객 중 일부는 Patong Merlin Hotel을 30회 이상 재방문했습니다! 우리는 당신이 호텔에서 하루 종일 보낼 수 있고 Patong 지역의 번잡함을 느끼지 않을 수 있는 가족 친화적인 호텔을 만들기 위해 노력합니다. 우리는 당신이 여기에서 당신의 집을 찾고 우리 성소에서 휴식을 취하기를 바랍니다. 우리가 말했듯이 집은 마음이 있는 곳입니다. 당신의 행복이 우리의 우선 순위이며 너무 큰 문제는 없습니다. Patong의 Green Oasis에 오신 것을 환영합니다!

어메니티 / 특징 가든 풀

폭포 수영장

테라스 풀

트로피컬 풀

키즈 풀

COCONUT COFFEE SHOP (현대적인 세계 요리가 있는 캐주얼 비스트로)

POOL BAR(2개의 아늑한 스윔업 바)

CAFE DEL MAR( 안다만해가 내려다보이는 트렌디한 레스토랑은 태국 전역의 현대적인 풍미와 다양한 종류의 따뜻한 차 또는 갓 내린 커피, 시원한 음료, 케이크, 아이스크림을 우아하고 절충적으로 제공합니다.)

SEASIDE TERRACE(해변가 정원의 멋진 분위기와 함께 요리를 감상하며 매일 저녁 라이브 공연을 즐길 수 있는 특별한 테마의 야간 뷔페)

로비 라운지

SUNSET BAR (해변 바로 옆에서 상쾌한 음료, 칵테일 및 롱 드링크 선택)

BREW BY THE FALLS(구운 스낵과 갓 내린 유기농 커피 또는 프리미엄 차)

키즈 클럽

피트니스 센터

