Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にパトンマーリンホテル 直接連絡し、 パトンマーリンホテルが直接支払いを回収します。

パトンマーリンホテルは、1986年にパトンビーチに建設された3番目のリゾートです。その日以来、私たちはあなたの完璧な家を自宅から離れて作成し、数十年前のパトンの自然の豊かさを私たちの財産内に維持することに取り組んでいます。これが、私たちのリゾートがパトンのグリーンオアシスとして知られている理由です。 私たちは心のこもった家族経営のリゾートで、1980年代の謙虚なルーツから始まり、80室しかありません。成功に伴い、448室の客室、4つのプール、数多くのバーやレストランなど、リゾートと施設を現在の状態にまで拡大します。しかし、私たちのサービスは私たちの最初の年と同じように心からの個人的なものであり続けます。それが私たちのゲストの多くが毎年戻ってくる理由です。帰国客の何人かは30回以上パトンマーリンホテルに戻ってきました! 私たちは、ホテルで一日を過ごし、パトンエリアの喧騒を決して感じない、家族向けの目的地にするよう努めています。私たちはあなたがここにあなたの家を見つけて私たちの聖域で休むことを願っています。私たちが言うように、家は心があるところです。あなたの幸せが私たちの優先事項であり、何も問題はありません。 パトンのグリーンオアシスへようこそ!

アメニティ/機能 ガーデンプール

ウォーターフォールプール

テラスプール

トロピカルプール

キッズプール

COCONUT COFFEE SHOP(モダンな各国料理を提供するカジュアルなビストロ)

プールバー(2つの居心地の良いスイムアップバー)

CAFE DEL MAR(アンダマン海を見下ろすトレンディなレストランでは、タイ全土からの現代的な味のエレガントで折衷的なメドレーと、さまざまなホットティーまたは淹れたてのコーヒー、冷たい飲み物、ケーキ、アイスクリームを提供しています。)

SEASIDE TERRACE(ビーチフロントガーデンの素晴らしい雰囲気と、見ながら料理を楽しめる特別なテーマのナイトビュッフェ、毎晩のライブエンターテイメント)

ロビーラウンジ

サンセットバー(ビーチのすぐ隣にあるさわやかな飲み物、カクテル、ロングドリンクのセレクション。)

BREW BY THE FALLS(焼きたてのスナックと淹れたてのオーガニックコーヒーまたはプレミアムティー)

キッズクラブ

フィットネスセンター

スコア 4.8 /5 優れた に基づく 3 レビュー 評価 3 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい パトンマーリンホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す パトンマーリンホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇹🇭 Wannapha に到着しました 08/10/2021 5.0 Superior Pool View Very good service mind, hotel room was very clean,comfortable to go to Patong beach , recommended for this hotel 🇩🇪 Bosing に到着しました 26/09/2021 4.5 Superior Pool View Service very good.very friendly nice pools. good position, way direct to the beach. Room nice and clean. 🇫🇮 Kaarlo Lintula に到着しました 04/09/2021 4.8 Superior Pool View At this hotel i have enjoyed myself well and i believe that future sandbox travelers will also feel comfortable.