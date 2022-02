Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Avani Pattaya Resort de manière prioritaire, et Avani Pattaya Resort percevra directement le paiement de votre part.

All of the following packages include the required tests, and transport.

Situé dans le centre-ville de Pattaya, l'Avani Pattaya Resort dispose d'une piscine extérieure de 650 m² et d'un spa. Les chambres spacieuses disposent d'un balcon privé avec vue sur la mer, la piscine ou le jardin. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans tout l'établissement.

Dotées de parquet, les chambres spacieuses et contemporaines disposent de couettes et d'oreillers luxueux. Un minibar, des chaussons et une télévision par câble à écran plat sont inclus. La salle de bains privative comprend une brosse à dents et du dentifrice, une baignoire et une douche. Un plateau / bouilloire, une bouilloire électrique et des chaussons sont également fournis.

Le complexe se trouve à 150 mètres du Royal Garden Plaza et à 800 mètres de la plage Central Festival Pattaya, où vous attendent des boutiques et des restaurants. La gare de Pattaya est à 3 km.

Lors de votre séjour à l'Avani Pattaya Resort, vous pourrez vous détendre dans le sauna, faire une partie de tennis ou faire de l'exercice dans la salle de sport. Les autres installations comprennent un centre d'affaires et un bureau d'excursions. Union Pay est accepté à l'hôtel. Le personnel peut converser en anglais, suédois, thaï et chinois.

Les options de restauration comprennent le Benihana, un steakhouse japonais, et le Garden Café, qui sert des plats internationaux et thaïlandais ainsi que des buffets. Ouvert pour le déjeuner et le dîner, le bar Elephant sert des délices internationaux et une variété de boissons. Le bar Manao propose des plats au barbecue, des collations et des boissons au bord de la piscine.