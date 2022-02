Total AQ chambres d'hôtel 130 Chambres Hôpital partenaire Vibharam Laemchabang Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 78 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel et résidence Arden de manière prioritaire, et Hôtel et résidence Arden percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy Cancellation: a. The hotel strictly requires written cancellation notice and official supported documents at least 3 days (not include arrival day) notification prior to the arrival, 100% refundable, only for the following cases:- i. Thailand Pass issues, non-approval VISA, require written notice from the embassy ii. Pre-COVID test with positive result, require the official test result paper iii. Flight cancellation/airport closure, require supported message, notice, or document from the airline iv. Country lockdown, require supported document, news or other related materials v. Hospitalization or accident, require official hospitalization letter from the hospital b. All other reasons besides stated above, 100% charges of total package, and non-refundable

Si vous recherchez un établissement bien situé à Pattaya, ne cherchez pas plus loin que l'Arden Hotel and Residence. Le centre-ville n'est qu'à 0,5 km et l'aéroport est accessible en 50 minutes. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Offrant à ses clients des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, l'Arden Hotel and Residence s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Pour le confort de ses clients, l'établissement propose Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, cheminée, cuisine, réception 24h/24. Découvrez des installations de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres sont équipées d'une télévision à écran plat, d'une salle de bain supplémentaire, de toilettes supplémentaires, d'un casier, d'un miroir pour permettre aux clients de se ressourcer après une longue journée. Les installations récréatives de l'établissement, qui comprennent centre de fitness, sauna, piscine extérieure, massage, piscine pour enfants, sont conçues pour assurer une détente maximale. De superbes installations et un excellent emplacement font de l'At Mind Exclusive Pattaya le point de départ idéal pour profiter de votre séjour à Pattaya.

Commodités / caractéristiques Free transportation (pick up from Suvarnabhumi or Don Muang International Airport to Arden Hotel and Residence)

Private room with balcony and other in-room amenities

Complimentary high-speed internet access

Complimentary meals including breakfast

Smart cable TV with local and international channels

2 Bottles of drinking water, coffee and tea daily

Incl. RT-PCR test COVID-19 screening test conducted on property on day 1

Free 24 hours transportation service to the hospital

24 hours doctor consulting via telemedicine service

Temperature check 2 times per day

24 hours standby nursing service

Medical room at the hotel

