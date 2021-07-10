LAOS COVID INSURANCE

更新于 April 22nd, 2022

外国旅客必须购买价值至少为 50,000 美元的 COVID-19 医疗保险。

UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

48小时内在线审批 （除非另有说明）

从 2021 年 1 月 1 日起前往老挝的要求

第一阶段为2022年1月1日至3月30日，第二阶段为2022年4月1日至2022年6月30日，第三阶段为2022年7月1日起。在第一阶段，将允许来自初始国家名单的游客前往该国。国家名单包括中国、越南、柬埔寨、泰国、马来西亚、新加坡、韩国、日本、法国、英国、德国、荷兰、西班牙、意大利、美国、加拿大和澳大利亚。

旅游将首先仅限于团体旅游，由授权旅游经营者根据老挝旅游绿区计划安排旅游。

国际边界向老挝开放

在第一阶段，游客将能够通过瓦岱国际机场乘飞机进入老挝，并通过位于万象首都的第一座老泰友谊大桥陆路进入老挝。

更多边境将在第二阶段重新开放，包括琅勃拉邦国际机场、琅南塔省磨丁-博罕边境、他曲第三友谊桥、沙湾拿吉第二友谊桥、巴色崇美边境、老挝边境越南在沙湾拿吉省，Nam Phao 与越南在波里坎赛省（Luk Xao）接壤。

疫苗接种、旅行保险和检疫要求

游客将被要求在抵达前至少 14 天完全接种 Covid-19 疫苗 您必须持有保额不少于 50,000 美元的健康保险单 您需要在过去 72 小时内进行的 RT-PCR 检测呈阴性 抵达后，您将接受 Covid-19 检测，并在他们的酒店进行 24 小时隔离，直到发现阴性结果。 游客必须在抵达该国之前通过“LaoKYC”和LaoStaySafe移动应用程序下载和注册，并上传他们的相关疫苗接种证明和Covid-19测试结果。

去老挝的游客可以去哪里旅游？旅游区和旅游路线

游客将被授权在两个区域内旅行：绿色旅游区和绿色旅游小径。

绿色旅游区包括在符合条件的成年人中疫苗接种率至少达到 70% 的省份，而绿色旅游小径尚未达到这一水平的疫苗覆盖率。

在第一阶段，游客可以参观万象省、琅勃拉邦省和万象省万荣区。乌多姆赛、沙耶武里、川圹、甘蒙和占巴塞等五个省将获得绿色旅游路线授权。在第二阶段，绿色旅游区将包括 9 个省：万象首都、万象省、琅勃拉邦、乌多姆赛、沙耶武里、 Xieng Khouang、Khammouane、Savannakhet 和 Champasack。

在第 2 阶段，四个省份将获得绿色旅行路线的授权，包括博胶省的会赛区、琅南塔省、色贡省和沙拉湾省。

区域内的旅游景点、酒店和餐馆必须确保至少 95% 的员工完全接种疫苗。所有导游和司机必须完全接种疫苗。旅行区内至少 95% 的人口必须完全接种疫苗。

卫生部表示，将提高检疫中心、治疗中心和野战医院的质量，以应对游客住院或出现严重症状病例。无症状和轻症病例将被允许在其指定的酒店进行隔离和治疗。

老挝的安全措施

区域内的所有旅游机构都必须获得老挝安全认证。

LaoSafe 是一项针对旅游和酒店业的健康和卫生计划，已获得卫生部 (MoH) 和信息、文化和旅游部 (MICT) 的正式批准。

LaoSafe 计划包括一系列针对旅游和酒店业不同子行业的健康和卫生标准，包括住宿供应商、餐饮店、航空公司、旅游景点、导游和司机。

旅游公司办理手续

希望参加绿色旅游区和绿色旅游小径的旅游公司和相关企业必须在老挝国家工商会（LNCCI）注册。

老挝的旅游公司必须准备以下文件才能申请游客进入许可：公司的建议书、旅游行程、酒店预订和游客复印件。护照、疫苗接种证、游客等；保险条例。

这些文件必须提交给信息、文化和旅游部的旅游管理司。批准后，文件将被发送到移民警察局处理入境许可。

在老挝的海归和外国人

该部尚未提供有关返回老挝的老挝国民或外国居民的要求的信息，或者是否会恢复发放访问签证。

旅行限制

除上述绿区计划外，旅游签证、落地签证和长期签证豁免仍然暂停。所有参赛者都需要在抵达前至少 7 天获得最近的老挝外交使团的事先许可。经批准的外国旅客，例如外交官、官员、基本工作人员、技术专家和来自 COVID-19 活动较低地区的游客，可能会进入老挝。参赛者必须在旅行前 72 小时内提供负面的 COVID-19 测试结果。此外，入境者将在入境时接受付费检测，并在指定设施进行 14 天隔离。除货物运输外，陆地边境限制仍然存在。

国际边界仍然对外国人关闭。老挝的入境要求是：

由外交部签发的有效入境证书（COA）（这需要 2-6 周的时间来处理）。 COE 的有效期至少为 2 周，如果在旅行时过期，则必须重新签发。

在离您最近的老挝大使馆或领事馆获得的现有多次入境签证或临时签证（您只有在安全抵达老挝后付款）。

在万象机场或国际陆地边境确认隔离酒店预订和政府接机。

强制性 14 天 / 100 美元 Covid 保险。

在您最后一次飞往老挝的航班前 72 小时内确认了 PCR Covid 检测呈阴性。

老挝境内的 COVID-19 程序。<br />旅行者可以遵守标准的 COVID-19 卫生措施，例如在公共场所、车辆中戴口罩以及经常进行手部消毒。我们为戴口罩的员工、导游和司机实施了 COVID-19 安全程序，酒店将实行非接触式入住。