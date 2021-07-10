更新于 April 22nd, 2022
外国旅客必须购买最低价值为 50,000 BND（~37,000 USD）的 COVID-19 医疗保险。
以下所有政策均符合文莱入境要求
UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|WorldTrips
|฿1,312
|30 Days
|$50K USD
|SafetyWing
|฿1,432
|30 Days
|$100K USD
|ACS
|฿2,291
|30 Days
|$100K USD
|LUMA
|฿5,675
|30 Days
|$100K USD
48小时内在线审批 （除非另有说明）
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。
进入文莱达鲁萨兰国，
- 不允许所有外国人进入文莱达鲁萨兰国 通过任何入境点（包括出于过境目的），直到稍后公布的时间
- 仅对有助于国家利益以及确保文莱达鲁萨兰国公民和居民安全和福祉的事项给予特殊考虑。
- 涉及运输公司将货物带入文莱达鲁萨兰国的移民管制站的事项，包括食品、蔬菜、鱼类、医疗用品等基本要求，可免于移民和国家登记处的批准程序。同时，带入该国的货物必须符合皇家海关和其他相关政府机构的要求和立法。
- 从 2020 年 3 月 16 日起，文莱达鲁萨兰国的所有公民和居民都不得离开该国, 除非在某些情况下，例如需要紧急医疗、出席法庭审判或在海外进行教育课程，并经总理办公室批准。任何离开该国的申请均可通过电子邮件提交至 [email protected]，并附上证明文件的扫描件。
- 从 2020 年 3 月 20 日起，所有通过任何入境点抵达文莱达鲁萨兰国的乘客都必须在抵达该国后立即在政府指定的设施进行 14 天的强制自我隔离。
- 不允许在私人住宅中进行自我隔离。
- 这包括所有抵达该国的游客和外国工人。
- 所有外国国民，包括抵达该国的外国工人，都必须全额承担强制自我隔离（包括住宿和膳食）和 SARS-CoV-2 实验室检测（每次检测 1000 美元）的费用。
- 外国工人必须在抵达文莱达鲁萨兰国之前提交外国工人特别入境申请。
Brunei Covid Insurance FAQ
Do these policies meet the entry requirements?
Yes, because they are all over 50,000 BND (~37,000 USD) of coverage.
计划保险应该什么时候开始，什么时候结束？
保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。
What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Brunei?
保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。
Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Brunei?
COVID-19 insurance is not required for Bruneian citizens.
What is the cheapest COVID-19 insurance for the Brunei?
其他 Covid 保险比较