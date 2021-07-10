BRUNEI COVID INSURANCE

保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。

What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Brunei?

保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。