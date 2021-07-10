PHILIPPINES COVID INSURANCE

来自知名保险公司的 Covid-19 治疗费用旅行保险，在菲律宾逗留期间的最低保额为 35,000 美元
完全接种疫苗的旅客在抵达时不再需要接受基于设施的隔离。旅行者必须出示疫苗接种证明和 48 小时内进行的检测呈阴性的 RT-PCR 结果，或在离开其原籍国后 24 小时内进行的基于实验室的抗原检测呈阴性。旅客还必须在抵达后 7 天内自我监测症状，如果他们开始出现 COVID-19 症状，请向当地政府部门报告。同样的要求也适用于已完全接种疫苗且持有有效现有签证的旅行者。
以下所有政策均符合菲律宾的入境要求
UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|WorldTrips
|฿1,312
|30 Days
|$50K USD
|SafetyWing
|฿1,432
|30 Days
|$100K USD
|LUMA
|฿2,170
|30 Days
|$35K USD
|ACS
|฿2,291
|30 Days
|$100K USD
48小时内在线审批 （除非另有说明）
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。
到达（外国人）有资格在没有签证的情况下进入 PH，不属于 Balikbayan 特权（根据第 9174 号共和国法案）
完全接种疫苗
未接种、部分接种、接种状态无法核实
Yes, because they are all over 35,000 USD of coverage.
保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。
保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。
COVID-19 insurance is not required for Philippine citizens.