PHILIPPINES COVID INSURANCE

REQUIRED TO ENTER PHILIPPINES
更新于 April 22nd, 2022

来自知名保险公司的 Covid-19 治疗费用旅行保险，在菲律宾逗留期间的最低保额为 35,000 美元

完全接种疫苗的旅客在抵达时不再需要接受基于设施的隔离。旅行者必须出示疫苗接种证明和 48 小时内进行的检测呈阴性的 RT-PCR 结果，或在离开其原籍国后 24 小时内进行的基于实验室的抗原检测呈阴性。旅客还必须在抵达后 7 天内自我监测症状，如果他们开始出现 COVID-19 症状，请向当地政府部门报告。同样的要求也适用于已完全接种疫苗且持有有效现有签证的旅行者。

以下所有政策均符合菲律宾的入境要求

UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。

30 覆盖范围
Insurance Company NamePackage PriceDays CoveredCoverage Amount
WorldTrips฿1,31230 Days$50K USD
SafetyWing฿1,43230 Days$100K USD
LUMA฿2,17030 Days$35K USD
ACS฿2,29130 Days$100K USD

48小时内在线审批 （除非另有说明）

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

到达（外国人）有资格在没有签证的情况下进入 PH，不属于 Balikbayan 特权（根据第 9174 号共和国法案）

完全接种疫苗

  • 一张健康通行证
  • 离开原籍国前 48 小时内进行的 RT-PCR 检测阴性或实验室抗原检测阴性 24 小时内
  • 自我监测任何体征或症状，直到抵达后第 7 天
  • 疫苗接种证明
  • 接受 COVID-19 治疗的旅行或医疗保险，最低保额为 35,000 美元。所提供的保险单必须反映最低承保范围。
  • 护照在抵达菲律宾时的有效期应至少为六 (6) 个月。
  • 自抵达菲律宾之日起不超过 30 天的有效回程机票到原始发港或下一目的港。
  • 巴西和以色列公民可以停留不超过 59 天。
  • 香港特别行政区或澳门特别行政区护照持有人有权逗留不超过十四（14）天。
  • 乌克兰国民无需签证即可入境，无需出示旅行保险、回程机票，也无需遵守抵达菲律宾时 (6) 个月的护照有效期。

未接种、部分接种、接种状态无法核实

  • 不允许前往菲律宾。

Philippines Covid Insurance FAQ

Do these policies meet the entry requirements?

Yes, because they are all over 35,000 USD of coverage.

计划保险应该什么时候开始，什么时候结束？

保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。

What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Philippines?

保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。

Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Philippines?

COVID-19 insurance is not required for Philippine citizens.

What is the cheapest COVID-19 insurance for the Philippines?

目前符合菲律宾入境要求的最便宜的 COVID-19 保险是WorldTrips

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