PHILIPPINES COVID INSURANCE

更新于 April 22nd, 2022

来自知名保险公司的 Covid-19 治疗费用旅行保险，在菲律宾逗留期间的最低保额为 35,000 美元

完全接种疫苗的旅客在抵达时不再需要接受基于设施的隔离。旅行者必须出示疫苗接种证明和 48 小时内进行的检测呈阴性的 RT-PCR 结果，或在离开其原籍国后 24 小时内进行的基于实验室的抗原检测呈阴性。旅客还必须在抵达后 7 天内自我监测症状，如果他们开始出现 COVID-19 症状，请向当地政府部门报告。同样的要求也适用于已完全接种疫苗且持有有效现有签证的旅行者。

以下所有政策均符合菲律宾的入境要求