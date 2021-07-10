更新于 April 22nd, 2022

建议保险进入缅甸，但目前不需要。

UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

48小时内在线审批 （除非另有说明）

更新日期：2022 年 3 月 23 日

自 2020 年 3 月 COVID-19 大流行开始以来，缅甸的边境已关闭。缅甸电子签证、落地签证和免签证的签发也已暂停。

在完全关闭边境两年后，这个东南亚国家宣布将于 2022 年 4 月对国际游客重新开放。

下面解释了有关缅甸的检测、检疫和 COVID-19 疫苗接种的信息。

缅甸目前不对游客开放，但边境将于 2022 年 4 月 17 日重新开放。

到目前为止，只有有令人信服的旅行理由的外国人才能获得缅甸外交部的入境许可。

当缅甸边境重新开放时，游客仍必须遵守 COVID-19 入境限制。

受缅甸冠状病毒入境限制影响的国家

所有国家都受到缅甸当前入境限制的影响。

自大流行开始以来，飞往所有缅甸机场的国际商业航班已被取消。

此外，缅甸的陆地边界已对外国人关闭（包括入境和出境）。

只有某些外国人可以出于特定的专业目的前往缅甸，包括商业、建筑和部门活动。

这些人必须联系缅甸外交使团，例如大使馆或领事馆，以申请必要的入境许可。

签证已被暂时暂停，极少数例外。即使是符合缅甸签证要求的国际旅客也无法获得签证。

缅甸在线电子签证服务将于 2022 年 3 月 31 日重新启动。一旦边境重新向游客开放，外国游客将能够获得进入缅甸的在线旅行许可证。

缅甸将为在 COVID-19 大流行期间旅行的国际抵达者采取额外的安全措施。

从 2022 年 4 月 17 日起，所有外国入境者必须完全接种 COVID-19 疫苗才能进入缅甸。

抵达缅甸后，乘客必须隔离 7 天。在 7 天的隔离期内，访客必须进行 2 次 COVID-19 PCR 检测。

国际航班和签证暂停将持续到 2022 年 4 月 17 日。

缅甸现在正在为其人口接种 COVID-19 疫苗。随着疫苗在缅甸和世界各地的推广，入境限制和要求将继续进行审查。

任何希望在解除限制后访问缅甸的人都应及时了解最新的旅行信息。