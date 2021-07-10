CAMBODIA COVID INSURANCE

更新于 April 22nd, 2022

UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。

柬埔寨是安全温暖的旅游目的地

柬埔寨王国旅游部非常荣幸地向旅游协会、私营部门和国际旅行者通报“柬埔寨是一个安全和温暖的旅游目的地”，并已对已接种疫苗且无需隔离的旅行者重新开放；此外，柬埔寨王国政府已正式决定重新开放落地签证服务，免除在抵达柬埔寨之前对 COVID-19 PCR 检测结果的 72 小时阴性证明的要求，并免除对抗原快速检测的要求。从 2022 年 3 月 17 日起，所有通过空中、陆路和海上进入柬埔寨的已完全接种疫苗的国内和国际旅客抵达柬埔寨。消除不必要的障碍和良好的管理导致 2022 年前两个月的国内和国际游客人数增加，直飞柬埔寨的航班也大幅增加。

柬埔寨王国政府在首相 Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN 的英明领导下，发起了一场全国性的 COVID-19 疫苗接种运动并取得了巨大成功，截至 2022 年 3 月 22 日，疫苗接种率高达 92.46%总人口1600万。同时，旅游部会同卫生部出台了《旅游安全措施》，严格执行《安全规则——三做三不》和《标准操作规程》。 （SOPs）”，适用于以商业为基础的各种旅游服务。

旅游部邀请所有国际游客参观“柬埔寨的旅游目的地-安全和温暖”，参与实施“三做三不”，并敦促旅游协会、私营部门和相关机构联合推广我们的安全和温暖的目的地，制作新的旅游套餐，并加强与当地和国际合作伙伴的强大合作和网络，以吸引更多的国际游客到“柬埔寨 - 奇迹，安全和温暖的王国”。