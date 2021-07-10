更新于 April 22nd, 2022
外国旅客必须购买价值至少为 20,000 美元的 COVID-19 医疗保险。
以下所有政策均符合马来西亚的入境要求
UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。
|Insurance Company Name
|Package Price
|Days Covered
|Coverage Amount
|WorldTrips
|฿1,312
|30 Days
|$50K USD
|SafetyWing
|฿1,432
|30 Days
|$100K USD
|LUMA
|฿2,170
|30 Days
|$35K USD
|ACS
|฿2,291
|30 Days
|$100K USD
48小时内在线审批 （除非另有说明）
* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。
前往马来西亚的旅客必须遵守马来西亚当局的以下一般协议:
- 出发马来西亚前
- 在出发前往马来西亚前一周内下载并更新 MySejahtera 应用程序。
- 通过“旅行者”图标填写出发前表格。
- 持有海外签发的 COVID-19 疫苗证书的旅行者必须在 mysafetravel.gov.my 上验证他们的数字 COVID-19 疫苗证书
- 外国旅客必须购买价值至少为 20,000 美元的 COVID-19 医疗保险。
- 完全接种疫苗的旅行者将获得一张“数字旅行者卡”，并将反映在他们的 MySejahtera 应用程序上。
- 部分或未接种疫苗的旅行者将获得数字家庭监视令 (HSO)，并将反映在他们的 MySejahtera 应用程序上。
- 未在 MySejahtera 应用程序上显示旅行卡或 HSO 说明的旅行者不得继续他们的旅程。
- 七 (7) 岁及以上的旅客必须在出发前往马来西亚前两天进行 RT-PCR 测试，并将结果上传到 MySejahtera。六 (6) 岁及以下（基于出生年份）的旅客除外。
- 在出发前 6 至 60 天感染 COVID-19 后的患者必须在出发前 2 天接受专业的 RTK-抗原检测。
- 抵达马来西亚后24小时内：
- 七 (7) 岁及以上的乘客必须在 24 小时内在私人医疗机构或卫生部批准的诊所进行专业的 RTK 抗原检测。
- RTK-Ag 测试结果将显示在 MySejahtera 中。
（注意：在吉隆坡国际机场转机到沙巴和砂拉越的国际乘客必须在吉隆坡国际机场接受 COVID-19 RTK-Ag 测试。）
过境
所有确认预订转机的乘客都可以在 24 小时以上中转，并且必须遵守各自国家的入境限制。
最新程序将取代以下程序和要求：
- 取消对18个高风险国家对马来西亚的临时禁令。
- 佩戴数字跟踪设备（Digital Tracker）的现有要求。
- 旅客将不再需要申请居家隔离申请-HQA。
- 删除 OSC 程序。
- 清除兰卡威国际旅游泡沫（LITB）。
- 吉隆坡国际机场的卫生部取消了 COVID-19 RT-PCR 检测测试计数器。
- 取消申请 MyTravelPass 的要求。
退出要求
- 旅客应参考目的地国家的旅行规则和马来西亚移民局的官方门户网站以了解具体要求（例如 COVID-19 测试或隔离措施），因为这些可能会根据每个国家/地区自己的风险评估而有所不同
- 建议乘客下载并更新他们的 MySejahtera 应用程序。只有那些在个人资料中具有 MySJ“低风险”状态的人才能继续他们的旅程。
- 18 岁以下未接种疫苗的旅客必须由完全接种疫苗的父母或监护人陪同。
- 从 COVID-19 中康复的旅行者只要提供 COVID-19 检测结果为阴性，就可以旅行。
(注意：请参阅各个到达国家/地区对 COVID-19 后乘客的接受情况。
Malaysia Covid Insurance FAQ
Do these policies meet the entry requirements?
是的，因为它们的承保范围都超过 20,000 美元。
计划保险应该什么时候开始，什么时候结束？
保单必须在抵达日期或之前开始。它应该在您将要入境的签证到期日或之后结束。
What is the minimum period the covid insurance must cover to enter Malaysia?
保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。但是，如果您的返程航班在您入境的签证结束日期之前，那么您可以使用该日期作为您的保险结束日期。
Do Thai Citizens need Covid-19 insurance to enter Malaysia?
COVID-19 insurance is not required for Malaysian citizens.
What is the cheapest COVID-19 insurance for the Malaysia?
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