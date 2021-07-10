VIETNAM COVID INSURANCE

更新于 April 22nd, 2022

外国旅客必须购买价值至少为 10,000 美元的 COVID-19 医疗保险。

UPDATE (April 22nd) 从 5 月 1 日起，最低保险要求将降至仅 10,000 美元。

* 保险套餐必须涵盖您将要进入的签证的整个逗留时间。

48小时内在线审批 （除非另有说明）

那些计划前往越南的人应该了解当前的最新限制：

越南卫生部于 3 月 15 日根据（第 1265/BYT-DP 号文件）发布了针对外国入境者的 COVID-19 入境程序。根据该文件，外国入境者必须： 在进入越南前 72 小时使用 RT-PCR 方法进行 COVID-19 阴性检测，或在进入越南前 24 小时进行快速抗原检测（无自检）。这不适用于 2 岁以下的儿童； 入境前进行健康申报（截图见文末）并下载 PC-COVID 应用程序；和 如果出发前未进行 COVID-19 测试，将在抵达越南后 24 小时内进行测试。如果是否定的，旅行者可以在越南境内的任何地方旅行；无需隔离。

电子签证政府网站“evisa.xuatnhapcanh.gov.vn”现已开放申请签证。

越南政府于 3 月 15 日同意恢复对 13 个国家的免签证政策，最长 15 天，无论入境目的如何。这适用于白俄罗斯、丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、日本、挪威、俄罗斯、韩国、西班牙、瑞典和英国的公民。免签证政策在大流行之前就已经到位。有关入境程序的更多细节正在等待政府提供。

政府已同意从3月15日起重新开放越南进行国际旅游。详细的重新开放计划预计将很快由有关政府部门公布。

根据越南民航局的说法，越南从 2 月 15 日起取消了对定期国际航班频率的限制。

越南取消了国际旅客登机前和抵达越南后的 COVID-19 快速测试。该措施早些时候已针对来自已检测到 Omicron 变体的国家的旅行者实施。但是，国际抵达前 72 小时的 RT-PCR COVID-19 阴性检测结果仍然存在。

政府于 1 月 18 日发布新指令，允许持有有效 TRC、PRC 和免签证证明的外国雇员和海外越南人未经移民部门和当地人民委员会批准进入越南。

越南移民局已宣布，将从 1 月 15 日起停止对滞留在越南的外国人的自动延期逗留。由于边境限制，自 2020 年 3 月 1 日起进入该国的外国游客此前已实施了延期逗留措施。流行病。

来自已检测到 Omicron 变体国家的旅客必须在登机前和抵达越南时自费接受 COVID-19 快速测试。此外，住宅、酒店等自我隔离场所必须符合卫生部规定的标准，否则必须集中隔离。航空公司已要求当局取消快速检测要求，因为旅客必须在登机前 72 小时进行 RT-PCR 检测阴性。

虽然越南已批准从 2022 年 1 月 1 日起恢复飞往 9 个目的地的国际航班，但仅确认了飞往美国、日本、台湾、柬埔寨和新加坡等 5 条国际航线。

河内取消了针对来自交通当局检测到 Omicron 变种国家的旅行者的集中隔离规定。

交通部表示，来自胡志明市和芹苴的乘客在登机前无需提供 COVID-19 阴性检测。只有来自高风险地区或封锁地区的乘客必须在 72 小时内提供检测结果。

根据卫生部的规定，出于商务目的进入越南少于 14 天的旅客将免于隔离要求，但是，他们必须遵守流行病预防措施，包括住在单独的住所。卫生部可能会提供更多细节。

从 2022 年 1 月 1 日起，越南降低了对已完全接种疫苗的国际入境者的隔离要求。COVID-19 RT-PCR 检测结果为阴性的入境者在进入越南时只需在家或住宿地自我隔离三天。入境的第一天和第三天将进行两次 RT-PCR 测试。如果为负，参赛者仍需在接下来的 11 天内监测其健康状况。卫生部和交通部可能会发布更多细节。

越南政府已批准从 2022 年 1 月 1 日起恢复越南与九个目的地之间的国际航班。这些目的地包括旧金山或洛杉矶、新加坡、曼谷、金边、万象、北京或广州、东京、首尔和台北。正在等待有关时间表和入境程序的更多详细信息。

越南移民局宣布，自 2020 年 3 月 1 日起持免签证计划、电子签证或旅游签证进入越南的外国人的签证自动延期至 2021 年 12 月 31 日。该措施适用于自 2020 年 3 月 1 日起进入越南的外国人，允许他们在 2021 年 12 月 31 日之前离开该国而不会受到任何处罚或文书工作。

越南计划从 11 月开始，分三个阶段在富国岛、岘港、会安、芽庄等特定地点允许外国游客全面接种疫苗。第二阶段将于 2022 年 1 月开始，更多地点将被添加到名单中，预计将在 2022 年 6 月或 7 月某个时候全面重新开放。自 11 月 20 日起，参加旅行团的游客已抵达上述地点。

越南暂时承认来自中国、美国、英国、阿联酋、泰国、印度、韩国、新加坡、意大利、德国、法国、柬埔寨和加拿大等72个国家的COVID-19疫苗护照或证书，以方便入境已完全接种疫苗的外国入境者。

河内和胡志明市分别于 9 月 21 日和 10 月 1 日放宽了社会疏离措施，以帮助通过大流行预防控制来恢复经济。胡志明市的居民必须至少接种一剂 COVID-19 疫苗，并通过规定的健康应用程序获取二维码，以便在城市内移动。

越南已将完全接种疫苗的外国入境者的集中隔离期从之前的 14 天缩短至 7 天。入境者还必须在抵达前 72 小时内进行病毒检测呈阴性，然后在隔离期后再进行 7 天的自我监测.此外，那些感染了 COVID-19 并有证明在六个月内从病毒中康复的人也将缩短隔离期。政府尚未提供进一步的细节和实施日期。

政府于 9 月 15 日发布（第 330 号通知/TB-VPCP）允许越南航空公司恢复与六个国家的国际航线。它们是广州（中国）、东京（日本）、首尔（韩国）、台北（台湾）、金边（柬埔寨）和万象（老挝）。但是，入境旅客需要在出发前三天出示阴性 RT-PCR 检测结果，并在抵达越南时再次检测。然而，商业航班尚未恢复，等待政府当局的进一步指示。

允许外籍员工在公司工厂、公司总部或指定酒店/设施进行隔离。此外，如果他们两次检测呈阴性，他们可以根据当地卫生部门的规定被释放并在其住所或公司总部进行自我隔离。

虽然越南航空公司于 9 月 19 日开始飞往日本的单程航班，但航空公司将在当局正式确认后发布具体的航线时间表。

越南当局将从 9 月 1 日起对任何进入越南的人收取检疫费。但是，越南国民因大流行而感染的医疗费用将由国家预算支付。外国人必须支付自己的医疗费用。选择留在政府检疫设施的国际抵达者必须每天至少支付 120,000 越南盾（5 美元）。

想要进入越南的外籍员工应确保他们有担保人，该担保人可以协助获得必要的文书工作，并为抵达越南后的 14 天强制隔离做好准备

根据（第 79/NQ-CP 号决议），越南将从 2020 年 7 月 1 日起向 80 个国家的公民发放电子签证。虽然这是一个积极的迹象，但由于大流行，越南的边境仍对外国游客关闭，政府尚未就何时重新开放边境发表任何官方声明。

自3月15日中午12点起，越南暂停所有签证，将拒绝来自英国和26个申根国家的旅客入境；这包括过去 14 天内访问或过境这些国家的旅客。这将在 30 天内有效。

从 3 月 7 日起，所有来越南的旅客都必须在抵达时提交健康声明。乘客可以在机场填写此声明或通过“tokhaiyte.vn”在线提交。

生病时不要旅行；那些生病旅行的人，可能会被隔离并接受测试。

旅客返回原籍国时可能会受到其他限制，包括入境限制和隔离。

越南政府于 2 月 1 日正式宣布 COVID-19 为流行病，当局采取了迅速而严格的措施来控制该病毒。

几家越南企业、住宅区和餐馆已经安装了自己的预防措施，以确保顾客的安全。

由于流行病，旅行者应监控限制并遵守地方和国家当局发布的建议。

越南卫生部正在更新有关该流行病的“ncov.moh.gov.vn”，而旅游部也列出了旅行更新。

此外，根据世界卫生组织 (WHO) 的建议，人们可以采取的降低冠状病毒风险的基本预防措施包括：