Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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这家小型酒店位于奥南海滩和 Noppharatthara 海滩之间宁静的角落，以其迷人的风格展示了优越的地理位置。被其亚洲别致建筑的温馨氛围与家具的流畅融合所包围，我们以真正特殊的感觉对待我们的客人，酒店内部的每一个细节都反映了现代和古老的泰国文化的生动表现。从酒店入口处，呈现泰语“Sao Ta Lung”的概念。

这些令人惊叹的杆子群源自古老的概念，当重要人物访问泰国时，国王会安排一头野象捕获以展示给他的重要客人。为了突出我们“所有客人都是我们的重要访客”的理念，大象的形象也出现在我们各种各样的装饰品上。