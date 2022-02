Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与小度假村以优先方式,以及小度假村从你会直接收取货款。

这家小型酒店位于奥南海滩和 Noppharatthara 海滩之间宁静的角落,以其迷人的风格展示了优越的地理位置。被其亚洲别致建筑的温馨氛围与家具的流畅融合所包围,我们以真正特殊的感觉对待我们的客人,酒店内部的每一个细节都反映了现代和古老的泰国文化的生动表现。从酒店入口处,呈现泰语“Sao Ta Lung”的概念。 这些令人惊叹的杆子群源自古老的概念,当重要人物访问泰国时,国王会安排一头野象捕获以展示给他的重要客人。为了突出我们“所有客人都是我们的重要访客”的理念,大象的形象也出现在我们各种各样的装饰品上。

便利设施/功能 免费WiFi

游泳池

餐厅

