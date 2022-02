Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Het kleine resort Het kleine resort zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Gelegen op de rustige hoek tussen de stranden van Ao Nang en Noppharatthara, heeft het Small hotel een geweldige locatie met zijn charmante stijl. Omhuld door de warme sfeer van de Aziatische chique architectuur met een soepele mix van de meubels, behandelen we onze gasten met echt speciale sensaties, een levendige uitdrukking van de moderne en oude Thaise cultuur die wordt weerspiegeld in elk detail van het hotelinterieur. Vanuit de hotelingang wordt het concept van “Sao Ta Lung” in het Thais gepresenteerd. Deze verbluffende clusters van palen zijn afgeleid van het oude concept wanneer een belangrijk persoon Thailand bezoekt, de koning een wilde olifantenvangst regelt om aan zijn belangrijke gast te laten zien. Om ons concept van "Alle gasten zijn onze belangrijke bezoekers" te benadrukken, verschijnen de figuren van olifanten ook op een breed scala van onze decoraties.

Voorzieningen / functies Gratis wifi

Zwembaden

Restaurant

