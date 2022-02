Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にスモールリゾート 直接連絡し、 スモールリゾートが直接支払いを回収します。

アオナンビーチとノッファラッタラビーチの間の静かな一角に位置するスモールホテルは、魅力的なスタイルの素晴らしいロケーションを誇っています。アジアンシックな建築の温かみのある雰囲気と家具の滑らかなブレンドに包まれ、ホテルのインテリアの細部に反映された真に特別な感覚、現代と古代のタイ文化の鮮やかな表現でお客様をおもてなしします。ホテルのエントランスからは、タイ語で「サンタルン」のコンセプトが表現されています。 これらの見事な極のクラスターは、重要な人物がタイを訪れたときの古代の概念に由来し、王は彼の重要なゲストに見せるために野生の象の捕獲を手配します。 「すべてのゲストは私たちの重要な訪問者である」という私たちのコンセプトを強調するために、象の姿もさまざまな装飾に登場します。

アメニティ/機能 無料WiFi

プール

飲食店

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい スモールリゾートゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す スモールリゾート すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

Hotel Offer Brochure

パートナーホテル サイピピ島村 8.7 との評価

3402 レビュー から ฿-1