Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与现场悬崖景观别墅以优先方式，以及现场悬崖景观别墅从你会直接收取货款。

对于想要欣赏甲米风景和声音的旅行者来说，The Scene Cliff View Villas。是完美的选择。该物业距市中心仅 2 公里，通常只需几分钟即可到达机场。凭借其便利的位置，该物业可轻松前往该市的必游景点。场景悬崖景观别墅。提供无可挑剔的服务和所有必要的便利设施，让疲惫的旅行者充满活力。酒店的主要特色包括所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁、出租车服务、票务服务。酒店设有 24 间布置精美的客房，其中许多客房包括壁橱、免费茶水、毛巾、衣架、拖鞋。住宿提供健身中心、室外游泳池、按摩、儿童俱乐部、游泳池（儿童）等一流的娱乐设施，让您度过真正难忘的时光。在 The Scene Cliff View Villas 享受绝佳的位置和服务。