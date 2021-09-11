SAMUI TEST & GO

美拉蒂海滩度假村及水疗中心 - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.7
通过
512条评论进行评分
更新于 February 10, 2022
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1 REVIEW

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This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求，把你放在直接联系美拉蒂海滩度假村及水疗中心以优先方式，以及美拉蒂海滩度假村及水疗中心从你会直接收取货款。

Melati Beach Resort & Spa 提供豪华泳池别墅，位于苏梅岛的通森湾 (Thongson Bay) 的精致海滨位置。该物业坐落在一片僻静的原始海滩上，拥有清澈湛蓝的大海，可欣赏到邻近的帕岸岛 (Koh Pangan) 的美景。距苏梅岛机场仅 10 分钟车程，距查汶购物和夜生活区仅 15 分钟路程。客房四周环绕着热带雨林，拥有热带装饰和氛围，并配备了现代便利设施，如电视和迷你冰箱。度假村的豪华泳池别墅拥有自己的私人花园和游泳池。 Melati 的露天海滩餐厅以其泰国海鲜而闻名，而池畔酒吧则是一边欣赏现场乐队一边享用饮品的好去处。娱乐设施包括游泳池、健身房、图书馆、礼品店和水疗中心，其中提供强烈推荐的香薰、泰式和深层组织按摩菜单。

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🇩🇰Peter Bolther Rugaard

评论于 11/09/2021
到达 10/09/2021
2.2 Grand Deluxe
正数     
  • Sofar None.
负面的
  • Moskitos. You can really not sit outside yor room. not getting bit alle the time.

I have to, but this is really not the place to stay, If you like 7 days holiday! Nothing around, and the service, are close to none! They told me, there is a 7/11, around the corner. I asked, if I can borrow, the golf cart. NO! meet angry dogs just outside the gate.

食物菜单图片

地址/地图

9/99 Moo 5 Bophut, Thongson Bay, Choengmon, Koh Samui, Thailand, 84320

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