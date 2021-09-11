Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

预约请求，把你放在直接联系与美拉蒂海滩度假村及水疗中心以优先方式，以及美拉蒂海滩度假村及水疗中心从你会直接收取货款。

Melati Beach Resort & Spa 提供豪华泳池别墅，位于苏梅岛的通森湾 (Thongson Bay) 的精致海滨位置。该物业坐落在一片僻静的原始海滩上，拥有清澈湛蓝的大海，可欣赏到邻近的帕岸岛 (Koh Pangan) 的美景。距苏梅岛机场仅 10 分钟车程，距查汶购物和夜生活区仅 15 分钟路程。客房四周环绕着热带雨林，拥有热带装饰和氛围，并配备了现代便利设施，如电视和迷你冰箱。度假村的豪华泳池别墅拥有自己的私人花园和游泳池。 Melati 的露天海滩餐厅以其泰国海鲜而闻名，而池畔酒吧则是一边欣赏现场乐队一边享用饮品的好去处。娱乐设施包括游泳池、健身房、图书馆、礼品店和水疗中心，其中提供强烈推荐的香薰、泰式和深层组织按摩菜单。