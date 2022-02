Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求,把你放在直接联系与普拉纳苏梅岛度假村以优先方式,以及普拉纳苏梅岛度假村从你会直接收取货款。

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 舒适豪华间 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go

连接房间

国际频道

互联网-无线上网

Netflix公司

[Prana Resort Samui] 拥有令人惊叹的海滨无边泳池和第二个游泳池,周围环绕着棕榈树和池畔酒吧。它还设有 Tropikana 海滩俱乐部和小酒馆、池畔咖啡厅、屋顶水疗中心、健身中心、24 小时前台、礼宾服务和为所有客人提供的免费 WiFi。时尚宽敞的空调客房设有带座位的私人阳台或露台。所有客房均配备了 42 英寸平面电视、沏茶/咖啡设施、吹风机和保险箱。套房设有独立的海景起居区,而部分客房可直接通往游泳池或自己的小型游泳池。其他服务包括儿童俱乐部、会议设施和室外温泉浴。酒店内设有免费停车场,班车可将客人送往市中心或渔人村。 Prana Resorts Samui(SHA 认证)距离苏梅岛机场有 10 分钟车程,距离渔人村和大佛有 3 分钟车程。 Chaweng 海滩和 Central Festival Samui 距离酒店也只有很短的车程。帕岸岛每月举办满月派对,从附近的港口乘坐渡轮仅需 30 分钟。从个人沙滩包和美味糖果到超级舒适的床铺和鲜花,Prana 的与众不同之处在于这些小细节。

