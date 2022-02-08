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[Prana Resort Samui] 拥有令人惊叹的海滨无边泳池和第二个游泳池，周围环绕着棕榈树和池畔酒吧。它还设有 Tropikana 海滩俱乐部和小酒馆、池畔咖啡厅、屋顶水疗中心、健身中心、24 小时前台、礼宾服务和为所有客人提供的免费 WiFi。时尚宽敞的空调客房设有带座位的私人阳台或露台。所有客房均配备了 42 英寸平面电视、沏茶/咖啡设施、吹风机和保险箱。套房设有独立的海景起居区，而部分客房可直接通往游泳池或自己的小型游泳池。其他服务包括儿童俱乐部、会议设施和室外温泉浴。酒店内设有免费停车场，班车可将客人送往市中心或渔人村。 Prana Resorts Samui（SHA 认证）距离苏梅岛机场有 10 分钟车程，距离渔人村和大佛有 3 分钟车程。 Chaweng 海滩和 Central Festival Samui 距离酒店也只有很短的车程。帕岸岛每月举办满月派对，从附近的港口乘坐渡轮仅需 30 分钟。从个人沙滩包和美味糖果到超级舒适的床铺和鲜花，Prana 的与众不同之处在于这些小细节。