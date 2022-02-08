SAMUI TEST & GO

普拉纳苏梅岛度假村 - Samui Sandbox Hotel

Samui
9
通过
1007条评论进行评分
更新于 February 8, 2022
Prana Resorts Samui - Image 0
Prana Resorts Samui - Image 1
Prana Resorts Samui - Image 2
Prana Resorts Samui - Image 3
Prana Resorts Samui - Image 4
Prana Resorts Samui - Image 5
+34 相片
快速反应
100% 订金

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求，把你放在直接联系普拉纳苏梅岛度假村以优先方式，以及普拉纳苏梅岛度假村从你会直接收取货款。

房间数

All of the following packages include the required tests, and transport.

特别优惠单击请求查看
最大值 1 Adult, 1 Child, 1 Infant
舒适豪华间 42
฿25,900 - 7 Day Sandbox
฿8,900 - 1st Day Test & Go
要求预订
快速请求（2次点击）
BOOKMARK

特征

  • 阳台
  • 连接房间
  • 国际频道
  • 互联网-无线上网
  • Netflix公司

[Prana Resort Samui] 拥有令人惊叹的海滨无边泳池和第二个游泳池，周围环绕着棕榈树和池畔酒吧。它还设有 Tropikana 海滩俱乐部和小酒馆、池畔咖啡厅、屋顶水疗中心、健身中心、24 小时前台、礼宾服务和为所有客人提供的免费 WiFi。时尚宽敞的空调客房设有带座位的私人阳台或露台。所有客房均配备了 42 英寸平面电视、沏茶/咖啡设施、吹风机和保险箱。套房设有独立的海景起居区，而部分客房可直接通往游泳池或自己的小型游泳池。其他服务包括儿童俱乐部、会议设施和室外温泉浴。酒店内设有免费停车场，班车可将客人送往市中心或渔人村。 Prana Resorts Samui（SHA 认证）距离苏梅岛机场有 10 分钟车程，距离渔人村和大佛有 3 分钟车程。 Chaweng 海滩和 Central Festival Samui 距离酒店也只有很短的车程。帕岸岛每月举办满月派对，从附近的港口乘坐渡轮仅需 30 分钟。从个人沙滩包和美味糖果到超级舒适的床铺和鲜花，Prana 的与众不同之处在于这些小细节。

显示所有沙盒酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是普拉纳苏梅岛度假村的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 普拉纳苏梅岛度假村
查看所有评论

地址/地图

14/3 Moo 4. Tambon Bophut, Bo Phut, Koh Samui, Thailand, 84320

合作伙伴酒店

斯凯海滩酒店
9.5

23 评论
฿-1
Chaweng Noi 泳池别墅
8

464 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

Baan Bophut Beach Hotel
8.6

166 评论
฿-1
苏梅岛波普特安纳塔拉度假村
8.5

407 评论
฿-1
波普特度假村及水疗中心
9.2

326 评论
฿-1
卡玛度假村
9

258 评论
฿-1
Chura Samui
8.2

1106 评论
฿-1
J4苏梅岛酒店
8.8

44 评论
฿-1
查汶花园海滩度假村
8.4

1578 评论
฿-1
Hyatt Regency Koh Samui
8.7

3 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU