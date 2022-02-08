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KC Beach Club & Pool Villas 位于查汶海滩的中心——苏梅岛最好的派对区之一。酒店距机场 10 分钟路程，距查汶 (Chaweng) 的购物和娱乐区仅几步之遥。这家 4.5 星级酒店拥有 42 间客房，包括 15 间阳台海景房、12 间豪华海景房和 11 间泳池房。您可以全天享受游泳池、酒吧或餐厅的轻松氛围。 KC 海滩俱乐部和泳池别墅致力于确保您的住宿尽可能舒适。这家酒店提供众多现场设施，即使是最挑剔的客人也能满意，例如日光浴床、热水浴缸和池畔酒吧。酒店餐厅提供国际和传统美食，而酒店酒吧则被誉为苏梅岛最时尚的酒吧，供应创新鸡尾酒。这家酒店也很受派对爱好者的欢迎。酒店拥有出色的内部 DJ，可为外出聚会的客人营造温馨的氛围。其优越的地理位置、时尚的海滩俱乐部和美妙的俱乐部音乐使 KC 海滩俱乐部和泳池别墅成为您下一个度假胜地的最佳选择。