Das Royal Paradise Hotel und Spa - Phuket Sandbox Hotel

Das Royal Paradise Hotel & Spa versetzt seine Gäste mitten ins Geschehen, nur wenige Minuten vom Strand, Nachtleben und Einkaufsmöglichkeiten entfernt. Das Hotel liegt im Herzen von Patong, nur wenige Gehminuten von der Bangla Road, dem Zentrum des Nachtlebens von Patong, entfernt. Die Einkaufszentren Jungceylon und Robinson sind ebenfalls nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt, während Patong Beach weniger als 10 Gehminuten entfernt liegt. Seine zentrale Lage macht das Royal Paradise zu einem idealen, komfortablen und erschwinglichen Ausgangspunkt, wenn Sie das Nachtleben von Patong in vollen Zügen genießen möchten. Das Royal Paradise befindet sich in einem weitläufigen Komplex, wobei der Paradise Wing und der Royal Wing beide einen unbezahlbaren Blick auf Patong Beach und die Skyline von Phuket bieten. Das Royal Paradise Hotel & Spa ist perfekt für Reisende, die eine einzigartige Unterkunft, eine zentrale Lage und ein entspannendes Ambiente suchen.

Ausstattung / Ausstattung Balcony

Free wifi

Mini bar service

Room Service

Private safety box in bedroom

Connecting room available

Bathtub

Swimming Pool

Ergebnis 4.4 /5 Sehr gut Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 0 Ausgezeichnet 1 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Das Royal Paradise Hotel und Spa , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Das Royal Paradise Hotel und Spa SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇬🇧 Nicholas Mowle Angekommen um 10/07/2021 4.4 Deluxe Paradise Wing Positiv Gut organisiert

Covids-Test war schnell Negative Keiner Die Wiedereröffnung war nie einfach, aber Sie haben es sehr professionell und mit einem schönen Lächeln gemacht. Gut gemacht

