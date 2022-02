ロイヤルパラダイスホテルアンドスパ - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. このホテルは、 16最近の予約リクエストを受け取りました。 急げ!

予約リクエストにより、優先的にロイヤルパラダイスホテルアンドスパ 直接連絡し、 ロイヤルパラダイスホテルアンドスパが直接支払いを回収します。

ロイヤルパラダイスホテル&スパは、ビーチ、ナイトライフ、ショッピングから数分の場所にあり、ゲストをアクションの真っ只中に置きます。ホテルはパトンの中心部に位置し、パトンのナイトライフの中心地であるバングラロードから徒歩わずか数分です。ジャンクセイロンとロビンソンのショッピングモールもホテルから徒歩圏内にあり、パトンビーチまで徒歩10分以内です。中心部に位置するため、パトンのナイトライフを満喫したい場合は、ロイヤルパラダイスが理想的で快適で手頃な価格の拠点になります。ロイヤルパラダイスは広大な複合施設内にあり、パラダイスウィングとロイヤルウィングの両方からパトンビーチとプーケットのスカイラインの貴重な景色を眺めることができます。ロイヤルパラダイスホテル&スパは、ユニークな宿泊施設、中心部のロケーション、リラックスした雰囲気を求める旅行者に最適です。

スコア 4.4 /5 とても良い に基づく 1 レビュー 評価 0 優れた 1 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい ロイヤルパラダイスホテルアンドスパゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す ロイヤルパラダイスホテルアンドスパ すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 🇬🇧 Nicholas Mowle に到着しました 10/07/2021 4.4 Deluxe Paradise Wing ポジティブ よく整理されている

Covidsのテストは迅速でした ネガ 無し 簡単に再開できることは決してありませんでしたが、あなたはとてもプロフェッショナルで素敵な笑顔でそれをしました。素晴らしい