Hotel Refund Policy Full refund is allowed if cancelled 21 days prior to arrival, 50% will be chargeable on the total stay if cancelled 20-0 days prior to arrival.

รีสอร์ทตั้งอยู่ภายในอ้อมกอดของอ่าวส่วนตัวที่มีแสงแดดส่องถึง ล้อมรอบด้วยความงามของมหาสมุทรและประสบการณ์ที่เป็นแก่นสารที่สร้างแรงบันดาลใจในช่วงเวลาอันมีค่า เรายินดีต้อนรับคุณและแขกของคุณให้ค้นพบการต้อนรับอันเป็นตำนานของผู้คนในการแสวงหาความสุขอย่างต่อเนื่องที่ช่วยกอบกู้จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณของคุณผ่านโปรแกรมสุขภาพ การซึมซับวัฒนธรรม หรือการเดินทางด้านอาหาร ที่ตั้ง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกาะสมุย อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติสมุย (USM) เพียง 7 กิโลเมตร หรือ 20 นาทีโดยรถยนต์ รีสอร์ทตั้งอยู่ไม่ไกลจากหาดเฉวงและหมู่บ้านชาวประมงบ่อผุด สนามบินนานาชาติสมุยเชื่อมต่อกันด้วยเที่ยวบินต่อวันจากกรุงเทพฯ สูงสุด 24 เที่ยวบินต่อวัน จากฮ่องกง 2 เที่ยวบินต่อวัน เที่ยวบินรายวันจากสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ และเกตเวย์ภูมิภาคอื่นๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ แขกทุกคนในรีสอร์ทจะได้เพลิดเพลินกับประสบการณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้:

3,800 square meter Spa Village Koh Samui

สระว่ายน้ำติดทะเลสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก

สระว่ายน้ำทะเลแห่งเดียวในประเทศไทย

แนวปะการังว่ายน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในรีสอร์ท

ฟิตเนสพร้อมแหวนมวยไทย

มินิกอล์ฟ

สนามเทนนิสและสนามบาสเก็ตบอล

การผจญภัยในการเดินเรือบนเรือยอทช์หรือเรือเร็ว Princess 64 อันหรูหราของเรา

กิจกรรมนันทนาการที่ชายหาด

คิดส์คลับ

ศาลาค้าปลีก

Concierge Pavilion (มีบริการนำเที่ยวและทัศนศึกษา)

บริการขนส่ง

สถานที่จัดประชุมและจัดงาน events

