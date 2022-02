Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ พราน่า รีสอร์ท สมุย อยู่ในลำดับความสำคัญ และ พราน่า รีสอร์ท สมุย จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant โคซี่ ดีลักซ์ รูม 42 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿8,900 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ห้องเชื่อมต่อ

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

Netflix

[ปราณา รีสอร์ท สมุย] มีสระว่ายน้ำอินฟินิตี้ริมชายหาดที่สวยงามและสระว่ายน้ำแห่งที่สองล้อมรอบด้วยต้นปาล์มที่มีร่มเงาพร้อมบาร์ในสระ นอกจากนี้ยังมี Tropikana Beach Club & Bistro คาเฟ่ริมสระน้ำ สปาบนชั้นดาดฟ้า ศูนย์ออกกำลังกาย แผนกต้อนรับเปิดตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรีสำหรับผู้เข้าพักทุกท่าน ห้องพักปรับอากาศกว้างขวางมีสไตล์มีระเบียงหรือเฉลียงส่วนตัวพร้อมที่นั่ง ทุกห้องมีโทรทัศน์จอแบนขนาด 42 นิ้ว อุปกรณ์ชงชาและกาแฟ เครื่องเป่าผมและตู้นิรภัย ห้องสวีทมีพื้นที่นั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วนพร้อมวิวทะเล ในขณะที่บางห้องมีทางลงสระว่ายน้ำโดยตรงหรือสระแช่ตัว บริการเพิ่มเติม ได้แก่ สโมสรสำหรับเด็ก ห้องจัดประชุม และอ่างสปากลางแจ้ง มีที่จอดรถฟรีในสถานที่ และรถรับส่งไปยังใจกลางเมืองหรือหมู่บ้านชาวประมง Prana Resorts Samui (SHA Certified) ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินสมุย 10 นาที ห่างจากหมู่บ้านชาวประมงและพระใหญ่ 3 นาที หาดเฉวงและเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยอยู่ห่างออกไปไม่ไกล เกาะพะงันซึ่งมีงานฟูลมูนปาร์ตี้ทุกเดือน ใช้เวลาเดินทางโดยเรือข้ามฟากเพียง 30 นาทีจากท่าเรือใกล้เคียง ตั้งแต่กระเป๋าชายหาดส่วนตัวและขนมหวานแสนอร่อยไปจนถึงเตียงที่นุ่มสบายและดอกไม้สด สัมผัสเล็กๆ น้อยๆ ที่สร้างความแตกต่างที่ Prana

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง