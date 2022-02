Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Cancellation , Shortening , No Show: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,050 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,550 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿16,450 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,350 - 4 Day Test & Go ฿8,950 - 2 Day Test & Go ฿4,850 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room For 3 People - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,050 - 7 Day Sandbox ฿12,450 - 5 Day Test & Go ฿8,550 - 4 Day Test & Go ฿8,550 - 2 Day Test & Go ฿4,650 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Superior Room For 3 People - Breakfast -Test and Go Package 30 m² ฿16,450 - 7 Day Sandbox ฿13,450 - 5 Day Test & Go ฿9,350 - 4 Day Test & Go ฿8,950 - 2 Day Test & Go ฿4,850 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

ห่างจากชายหาดเพียง 150 เมตร First Residence Hotel เหมาะสำหรับผู้เข้าพักที่ต้องการความสะดวกในการเดินทาง ไม่เพียงแต่ใกล้กับถนนเฉวงใต้ที่มีร้านค้าและร้านอาหารเป็นหลักเท่านั้น โรงแรมยังอยู่ใกล้กับแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงอีกด้วย โรงแรมระดับ 3 ดาวแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับความสะดวกสบายสูงสุด ห้องพักสไตล์ทันสมัยทุกห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใส่ใจเพื่อให้แน่ใจว่ารู้สึกสบายที่ไม่มีใครเทียบได้ในราคาที่เหมาะสม โรงแรมเฟิร์ส เรสซิเด้นซ์ เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับนักเดินทางด้วยทำเลที่สมบูรณ์แบบและราคาสมเหตุสมผล

