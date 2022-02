Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Cancellation Policy: 8 Days or more before arrival date , 35% Cancellation fee will be charged. 0-7 Days before arrival date , 100% Cancellation fee will be charged.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe Room Pool View - Room Only -Test and Go Package 30 m² ฿15,400 - 7 Day Sandbox ฿12,700 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 4 Day Test & Go ฿8,650 - 2 Day Test & Go ฿4,700 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

เฉวงน้อย พูลวิลล่า ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในเฉวงน้อย ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 3 กม. ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย เฉวงน้อย พูลวิลล่า มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักมีฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เช็คอิน/เช็คเอาต์ส่วนตัว, บริการแท็กซี่, บริการตั๋ว เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 52 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย สระว่ายน้ำส่วนตัว อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) เครื่องปรับอากาศ ที่พักเสนอกิจกรรมนันทนาการหลากหลาย เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สนามเด็กเล่น สโมสรสำหรับเด็ก สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สวน เฉวงน้อย พูลวิลล่า เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในเกาะสมุย

คะแนน 4.4 /5 ดีมาก ขึ้นอยู่กับ 2 บทวิจารณ์ คะแนน 1 ยอดเยี่ยม 1 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เฉวงน้อย พูลวิลล่า ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เฉวงน้อย พูลวิลล่า ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด 🇫🇷 Florentin Jacques มาถึงเมื่อ 17/01/2021 3.8 Deluxe Room Pool View - Room Only -Sandbox Package เชิงลบ seven days at the same place

We have to pay to get our document A long week 🇬🇧 Wayne Billman มาถึงเมื่อ 09/10/2021 5.0 Samui Sandbox Including 2 RT-PCR Test -For 1 Pax แง่บวก Cleanliness of room Had a great week as part of the samui sandbox. Staff very helpful and friendly. Would recommend to anyone and would stay again.

