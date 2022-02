Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เดอะ ท้องทราย เบย์ โฮเทล อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เดอะ ท้องทราย เบย์ โฮเทล จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมท้องทราย เบย์ พิสูจน์ตัวเองว่าเป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของเกาะสมุย ห้องสวีทและวิลล่าทั้งหมด 83 ห้องได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด 'Great Outdoor Living' นอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องมาตรฐานแล้ว แต่ละยูนิตยังมีเฉลียงกว้างขวางพร้อมอ่างอาบน้ำและสิ่งอำนวยความสะดวกแบบเปิดโล่งอื่นๆ รีสอร์ทมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อเพิ่มความเพลิดเพลินของแขกให้สูงสุด ได้แก่ เรือใบ เรือแคนู วินด์เซิร์ฟ อุปกรณ์ดำน้ำตื้น สระว่ายน้ำ สระเด็ก สนามเทนนิส สระจากุซซี่ และสปาพร้อมห้องซาวน่าและโปรแกรมการนวดบำบัด รีสอร์ทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งนี้ให้การต้อนรับ ความเป็นส่วนตัว และทำเลที่สวยงามอย่างแท้จริง ในการจองห้องพักที่ The Tongsai Bay Hotel กรุณาระบุวันที่คุณต้องการและคลิกเพื่อดำเนินการต่อ

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง