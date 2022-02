Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Full refund is allowed if cancelled 21 days prior to arrival, 50% will be chargeable on the total stay if cancelled 20-0 days prior to arrival.

Niché dans l'étreinte d'une baie privée baignée de soleil, le complexe est entouré d'une beauté en bord de mer et d'expériences par excellence qui inspirent des moments précieux. Nous vous accueillons, vous et vos invités, pour découvrir l'hospitalité légendaire de ses habitants dans une quête constante du bonheur qui sauve votre esprit, votre corps et votre âme à travers des programmes de bien-être, des immersions culturelles ou des voyages culinaires. LIEU Le Ritz-Carlton, Koh Samui est situé à 7 kilomètres ou 20 minutes en voiture de l'aéroport international de Samui (USM). Le complexe est situé à proximité de la plage de Chaweng et du village de pêcheurs de Bophut. L'aéroport international de Samui est relié par jusqu'à 24 vols quotidiens depuis Bangkok, 2 vols quotidiens depuis Hong Kong, des vols quotidiens depuis Singapour, Kuala Lumpur et d'autres portes d'entrée régionales.

Commodités / caractéristiques Tous les clients du complexe apprécieront cette collection d'expériences et d'installations :

3,800 square meter Spa Village Koh Samui

Piscine en bord de mer pour adultes et enfants

La seule piscine océanique en Thaïlande

Le plus grand récif de nage unique en Asie du Sud-Est au sein d'un complexe

Centre de remise en forme avec anneau de Muay Thai

Mini golf

Un terrain de tennis et un terrain de basket

Aventures en mer à bord de notre yacht ou hors-bord de luxe Princess 64

Activités récréatives à la plage

Club enfants

Pavillon de vente au détail

Pavillon Conciergerie (visites et excursions disponibles)

Service de transport

Installations pour réunions et événements

