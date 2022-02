Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ห้องดีลักซ์ 51 m² ฿33,235 - 7 Day Sandbox ฿29,435 - 5 Day Test & Go ฿21,028 - 4 Day Test & Go ฿15,464 - 2 Day Test & Go ฿7,807 - 1st Day Test & Go ฿6,907 - 5th Day Test & Go

ห้องพรีเมียม เข้าใช้สระว่ายน้ำได้ 58 m² ฿45,005 - 7 Day Sandbox ฿35,320 - 5 Day Test & Go ฿25,736 - 4 Day Test & Go ฿17,818 - 2 Day Test & Go ฿8,984 - 1st Day Test & Go ฿8,084 - 5th Day Test & Go

เดอะ เลเวล โบ๊ท สวีท 91 m² ฿56,775 - 7 Day Sandbox ฿41,205 - 5 Day Test & Go ฿30,444 - 4 Day Test & Go ฿20,172 - 2 Day Test & Go ฿10,161 - 1st Day Test & Go ฿9,261 - 5th Day Test & Go

มีเลีย เกาะสมุย ตั้งอยู่บนหาดเชิงมน ห่างจากหาดเฉวงที่มีชื่อเสียงเพียงเล็กน้อย โรงแรมมีเรือบรรทุกข้าวไม้สักแท้ 34 ลำที่ดัดแปลงเป็นห้องสวีท สำหรับผู้เดินทางเพื่อธุรกิจ ทางโรงแรมมีห้องจัดเลี้ยงจำนวนหนึ่งที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของแต่ละบุคคล ตั้งแต่บรรยากาศที่เป็นกันเองไปจนถึงการผลิตขนาดใหญ่ ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับอาหารไทย อาหารอิตาลีตอนเหนือ และอาหารนานาชาติได้ที่ห้องอาหารในโรงแรม การเข้าพักที่ Melia Koh Samui จะไม่สมบูรณ์แบบหากไม่ได้ไปที่ YHI Spa สุดพิเศษเพื่อสัมผัสประสบการณ์การผ่อนคลายของการนวดผ่อนคลาย การดูแลผิวหน้าที่สดชื่น และทรีทเมนท์สุขภาพและการฟื้นฟูร่างกาย ทั้งหมดนี้ทำด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ไม่ว่าเหตุผลในการเข้าพักของคุณจะเป็นอย่างไร มีเลีย เกาะสมุย จะทำให้การเข้าพักของคุณเป็นวันที่ดี

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Two restaurants & Two Bar

Free wifi

24-hour Fitness center

24-hour room service (*)

Luggage porter service

Customer service

Welcome drink on arrival

Wake-up calls service

YHI Wellness Spa

Two outdoor swimming pools

Individually controlled air-conditioning

49-inch LCD TV with satellite channels

Telephone with direct dial (*)

Sofa in guest room

Garden view or Pool view

Alarm clock

Minibar (*)

Balcony or terrace

Interconnecting rooms available

Electricity: 220v / 50Hz

Bathtub on private balcony

Hairdryer

Bathrobes

Slippers

Towels

Bathroom amenities

