Hotel Refund Policy Full refund is allowed if cancelled 21 days prior to arrival, 50% will be chargeable on the total stay if cancelled 20-0 days prior to arrival.

太陽が降り注ぐプライベートベイに囲まれたリゾートは、海に面した美しさと、大切な瞬間を刺激する典型的な体験に囲まれています。私たちはあなたとあなたのゲストを歓迎し、ウェルネスプログラム、文化的没頭、または料理の旅を通してあなたの心、体、そして魂を救う幸福を絶えず追求する人々の伝説的なおもてなしを発見します。 位置 ザ・リッツ・カールトンサムイ島は、サムイ国際空港(USM)から車で7kmまたは20分の場所にあります。リゾートはチャウエンビーチとボプートフィッシャーマンズビレッジに簡単にアクセスできる場所にあります。サムイ国際空港は、バンコクから1日24便、香港から1日2便、シンガポール、クアラルンプール、その他の地域のゲートウェイから1日2便で接続されています。

アメニティ/機能 リゾート内のすべてのゲストは、この体験と施設のコレクションをお楽しみいただけます。

3,800 square meter Spa Village Koh Samui

大人と子供のためのオーシャンフロントプール

タイで唯一の海のプール

リゾート内の東南アジアで最大のユニークなスイムリーフ

ムエタイリングのあるフィットネスセンター

ミニゴルフ

テニスコートとバスケットボールコート

豪華なプリンセス64ヨットまたはスピードボートに乗っての船乗りの冒険

ビーチでのレクリエーション活動

キッズクラブ

リテールパビリオン

コンシェルジュパビリオン(ツアーや小旅行もご利用いただけます)

輸送サービス

会議やイベント施設

