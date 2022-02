Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Full refund is allowed if cancelled 21 days prior to arrival, 50% will be chargeable on the total stay if cancelled 20-0 days prior to arrival.

Eingebettet in die Umarmung einer privaten, sonnenverwöhnten Bucht, ist das Resort von der Schönheit des Meeres und den typischen Erlebnissen umgeben, die wertvolle Momente inspirieren. Wir heißen Sie und Ihre Gäste herzlich willkommen, die legendäre Gastfreundschaft ihrer Menschen zu entdecken, die ständig nach Glück streben, das Körper, Geist und Seele durch Wellnessprogramme, kulturelle Eintauchen oder kulinarische Reisen heilt. LAGE Das Ritz-Carlton, Koh Samui liegt 7 Kilometer oder 20 Autominuten vom internationalen Flughafen Samui (USM) entfernt. Das Resort befindet sich in der Nähe des Strandes Chaweng und des Fischerdorfes Bophut. Der Samui International Airport ist mit bis zu 24 täglichen Flügen von Bangkok, 2 täglichen Flügen von Hongkong, täglichen Flügen von Singapur, Kuala Lumpur und anderen regionalen Gateways verbunden.

Ausstattung / Ausstattung Alle Gäste des Resorts werden diese Sammlung von Erlebnissen und Einrichtungen genießen:

3,800 square meter Spa Village Koh Samui

Pool am Meer für Erwachsene und Kinder

Der einzige Ozeanpool in Thailand

Das größte einzigartige Schwimmriff in Südostasien innerhalb eines Resorts

Fitnesscenter mit Muay Thai Ring

Minigolf

Ein Tennisplatz und ein Basketballplatz

Seefahrtsabenteuer an Bord unserer luxuriösen Princess 64-Yacht oder unseres Schnellboots

Freizeitaktivitäten am Strand

Kinderclub

Einzelhandelspavillon

Concierge-Pavillon (Führungen und Exkursionen möglich)

Transport-Service

Tagungs- und Veranstaltungsräume

