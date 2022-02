Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de The Ritz-Carlton, Koh Samui The Ritz-Carlton, Koh Samui zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Hotel Refund Policy Full refund is allowed if cancelled 21 days prior to arrival, 50% will be chargeable on the total stay if cancelled 20-0 days prior to arrival.

Het resort, genesteld in de omhelzing van een zonovergoten privébaai, wordt omringd door schoonheid aan de oceaan en typische ervaringen die gekoesterde momenten inspireren. Wij heten u en uw gasten welkom om de legendarische gastvrijheid van haar mensen te ontdekken in een constant streven naar geluk dat uw geest, lichaam en ziel zal redden door middel van wellnessprogramma's, culturele onderdompelingen of culinaire reizen. PLAATS Het Ritz-Carlton, Koh Samui ligt op 7 kilometer of 20 minuten rijden van Samui International Airport (USM). Het resort ligt binnen handbereik van Chaweng Beach en Bophut Fisherman's Village. Samui International Airport is verbonden met maximaal 24 dagelijkse vluchten vanuit Bangkok, 2 dagelijkse vluchten vanuit Hong Kong, dagelijkse vluchten vanuit Singapore, Kuala Lumpur en andere regionale gateways.

Voorzieningen / functies Alle gasten in het resort zullen genieten van deze verzameling ervaringen en faciliteiten:

3,800 square meter Spa Village Koh Samui

Zwembad aan de oceaan voor volwassenen en kinderen

Het enige oceaanzwembad in Thailand

Het grootste unieke zwemrif in Zuidoost-Azië binnen een resort

Fitnesscentrum met Muay Thai Ring

Minigolf

Een tennisbaan en een basketbalveld

Zeevaartavonturen aan boord van ons luxe Princess 64-jacht of speedboot

Recreatieve activiteiten op het strand

Kinderclub

Winkelpaviljoen

Conciërgepaviljoen (rondleidingen en excursies beschikbaar)

Transportservice

Vergader- en evenementenfaciliteiten

