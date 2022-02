Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เคซี บีช คลับ แอนด์ พูล วิลล่า อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เคซี บีช คลับ แอนด์ พูล วิลล่า จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy The deposit payment is nonrefundable

เคซี บีช คลับ แอนด์ พูล วิลล่า ตั้งอยู่ในใจกลางหาดเฉวง หนึ่งในพื้นที่ปาร์ตี้ที่ดีที่สุดบนเกาะสมุย โรงแรมตั้งอยู่ห่างจากสนามบิน 10 นาทีและห่างจากแหล่งช้อปปิ้งและสถานบันเทิงของเฉวงเพียงไม่กี่ก้าว โรงแรมระดับ 4.5 ดาวแห่งนี้มีห้องพัก 42 ห้อง ซึ่งรวมถึงห้องบัลโคนีวิวทะเล 15 ห้อง, ห้องวิวทะเลสุดหรู 12 ห้อง และห้องพูลแอคเซส 11 ห้อง ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่ผ่อนคลายของสระว่ายน้ำ บาร์ หรือร้านอาหารได้ตลอดทั้งวัน เคซี บีช คลับ แอนด์ พูล วิลล่า มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าการเข้าพักของคุณจะสะดวกสบายที่สุด โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองแม้กระทั่งแขกที่ฉลาดที่สุด เช่น เตียงอาบแดด อ่างน้ำร้อน และบาร์ริมสระน้ำ ในขณะที่ห้องอาหารของโรงแรมให้บริการอาหารนานาชาติและอาหารดั้งเดิม บาร์ของโรงแรมเป็นที่รู้จักในฐานะบาร์สุดฮิปในสมุย ให้บริการค็อกเทลแนวสร้างสรรค์ โรงแรมแห่งนี้ยังได้รับความนิยมในหมู่ผู้ชื่นชอบงานปาร์ตี้อีกด้วย ทางโรงแรมมีดีเจที่ยอดเยี่ยมคอยให้บรรยากาศอบอุ่นสำหรับแขกที่ออกไปงานปาร์ตี้ ทำเลที่ตั้งดีเยี่ยม บีชคลับที่ทันสมัย และดนตรีในคลับที่ยอดเยี่ยมทำให้เคซี บีช คลับ แอนด์ พูลวิลล่าเป็นตัวเลือกที่ฉลาดที่สุดสำหรับจุดหมายปลายทางในวันหยุดครั้งต่อไปของคุณ

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เคซี บีช คลับ แอนด์ พูล วิลล่า ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เคซี บีช คลับ แอนด์ พูล วิลล่า ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด