Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ เฉวง การ์เด้น บีช รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ เฉวง การ์เด้น บีช รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy Our resort understands the unstable situation of Covid-19 and we are flexible to refund to any cancellation because of Force Majeure.

ด้วยทำเลที่ตั้งที่สะดวกสบายใจกลางหาดเฉวง แขกผู้เข้าพักจะได้พบกับการต้อนรับอันอบอุ่นจากสมุยอย่างแท้จริง เนื่องจากที่ดินของรีสอร์ทได้รับการสืบทอดมาเป็นเวลาถึงสามชั่วอายุคน หาดเฉวงเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหนึ่งในชายหาดที่ได้รับความนิยมในเกาะสมุย ซึ่งแขกจะได้พบกับทุกสิ่งที่ต้องการภายในไม่กี่นาที เดินไปไม่ไกลก็ถึงแหล่งช้อปปิ้ง สถานบันเทิงยามค่ำคืน ร้านอาหาร และฝั่งตรงข้ามเป็นร้านเบอร์เกอร์คิงสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานอาหารอย่างรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมองหาตัวเลือกการรับประทานอาหารที่ห่างไกลมากนัก เนื่องจากรีสอร์ทมีร้านอาหารสองแห่งที่น่าไปเยี่ยมชม สำหรับบาร์บีคิวซีฟู้ดที่สดใหม่และเมนูอาหารนานาชาติตามสั่ง ร้านอาหารสุกุลยาในบรรยากาศริมทะเลที่สวยงามเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะในตอนเย็น ร้านอาหารขึ้นชื่อ ใบโพธิ์ ซีฟู้ด ให้บริการอาหารนานาชาติ อาหารทะเล และอาหารท้องถิ่นสมุยแสนอร่อย วัตถุประสงค์หลักของรีสอร์ทแห่งนี้คือการทำให้แขกรู้สึกสบายตัวมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Beachfront, Two Swimming Pools, Restaurant, Tour Desk, 24 hours Reception, 24 hours Security, Parking, Garden, Bar, Taxi Service, Meeting Room,

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก เฉวง การ์เด้น บีช รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ เฉวง การ์เด้น บีช รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด

Hotel Offer Brochure