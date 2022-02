ณ โรงแรมพันตา ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์และดั้งเดิม แกลเลอรี่ชั้นดี บริการจากผู้เชี่ยวชาญ และการรับประทานอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นเพียงไม่กี่สิ่งที่คุณคาดหวังได้ที่ At Panta Hotel Phuket (SHA Plus+) ตั้งแต่เสื้อคลุมอาบน้ำขนาดใหญ่ ห้องน้ำที่ออกแบบอย่างมีศิลปะ เฟอร์นิเจอร์อย่างดี หน้าต่างบานใหญ่ อินเทอร์เน็ต และผังชั้นที่เข้าถึงได้ นี่เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ผู้เข้าพักจะดีใจที่ทราบว่าที่พักยังจัดการประชุม/กิจกรรมขนาดใหญ่ และมีห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งใช้สำหรับงานแต่งงานและโอกาสสำคัญอื่นๆ เป็นประจำ ด้วยบรรยากาศที่โรแมนติก จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมคู่รักหลายๆ คู่จึงเลือกที่จะแลกเปลี่ยนคำสาบานกันที่นี่ บริเวณโดยรอบโรงแรมเป็นพื้นที่เพาะปลูกเชิงวัฒนธรรม หมู่บ้านในท้องถิ่น วัดวาอาราม และตลาด ที่ โรงแรมพันตา ภูเก็ต (SHA Plus+) มอบสถานที่ทันสมัย ความเป็นส่วนตัวเท่าที่คุณต้องการ และทางเลือกในการเข้าสังคมอย่างเท่าเทียมกัน

