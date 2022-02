Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Angsana Laguna Phuket Hotel ตั้งอยู่ติดกับอ่าวบางเทาที่สวยงามตั้งอยู่บนพื้นที่ที่เป็นที่ปรารถนามากที่สุดของภูเก็ต ผู้เข้าพักอยู่ห่างจากตัวเมืองภูเก็ตและสนามบินนานาชาติที่มีชีวิตชีวาเพียง 20 นาทีหากเดินทางโดยรถยนต์ ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักเดินทางทั่วโลกที่ไม่หยุดนิ่งเป็นห้องพักที่มีการตกแต่งที่มีชีวิตชีวาและมีสไตล์พร้อมด้วยเครื่องใช้ที่ทันสมัย ด้วยการเข้าถึงน้ำสีมรกตของทะเลอันดามันที่ไม่มีใครเทียบได้มีกีฬาทางน้ำสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่รวมทั้งสปาและทรีทเมนท์นวดสำหรับผู้ที่มาพักผ่อน ผู้เข้าพักจะพบกับความคุ้มค่าในโรงแรมที่เน้นการบริการแห่งนี้

