ลยันตรา รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. โรงแรมนี้ได้รับคำขอจองล่าสุด 18 เร็วเข้า!

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ ลยันตรา รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ ลยันตรา รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 2 Adults Standard 1 Bedroom Pool Villa 150 m² ฿19,000 - 7 Day Sandbox ฿17,000 - 5 Day Test & Go ฿12,500 - 4 Day Test & Go ฿9,000 - 2 Day Test & Go ฿5,000 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน สูงสุดของ 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Deluxe 1 Bedroom Pool Villa 150 m² ฿24,500 - 7 Day Sandbox ฿22,000 - 5 Day Test & Go ฿14,000 - 4 Day Test & Go ฿10,500 - 2 Day Test & Go ฿5,500 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อ่างอาบน้ำ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน สูงสุดของ 4 Adults พูลวิลล่า 2 ห้องนอน 250 m² ฿35,500 - 7 Day Sandbox ฿27,500 - 5 Day Test & Go ฿22,500 - 4 Day Test & Go ฿14,500 - 2 Day Test & Go ฿8,000 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อ่างอาบน้ำ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน สูงสุดของ 6 Adults 3 Bedrooms Pool Villa 280 m² ฿58,500 - 7 Day Sandbox ฿43,500 - 5 Day Test & Go ฿33,500 - 4 Day Test & Go ฿20,000 - 2 Day Test & Go ฿10,500 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ อ่างอาบน้ำ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

สระว่ายน้ำ

พื้นที่ทำงาน

Please direct to hotel or our video at https://shorturl.asia/6Xo8p

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ We provide

Daily breakfast

Complimentary 6 bottles of water upon arrival

