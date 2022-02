Im Panta Hotel Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Einzigartige und traditionelle Landschaften, feine Galerien, fachkundiger Service und atemberaubende Speisen sind nur einige der Dinge, die Sie hier im At Panta Hotel Phuket (SHA Plus+) erwarten können. Von großen Bademänteln, kunstvoll gestalteten Bädern, edlen Möbeln, großen Fenstern, Internetzugang und barrierefreien Grundrissen ist dies eine gute Wahl für Geschäfts- und Urlaubsreisende. Die Gäste werden sich freuen zu hören, dass das Anwesen auch große Tagungen/Events organisiert und einen großen Konferenzraum bietet, der regelmäßig für Hochzeitsempfänge und andere wichtige Anlässe genutzt wird. Aufgrund der romantischen Umgebung ist es kein Wunder, dass viele Paare sich hier das Ja-Wort geben. Um das Hotel herum gibt es echtes kulturelles Ackerland, lokale Dörfer, Tempel und Märkte. Das Panta Hotel Phuket (SHA Plus+) bietet Ihnen eine trendige Lage, so viel Privatsphäre wie Sie möchten und gleichermaßen die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen.

