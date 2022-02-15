PHUKET TEST & GO

At Panta Hotel Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
6.9
оценка с
94
Обновление February 15, 2022
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Уникальные и традиционные пейзажи, прекрасные галереи, профессиональное обслуживание и потрясающие рестораны - вот лишь несколько вещей, которые вы можете ожидать от отеля At Panta Hotel Phuket (SHA Plus +). Большие халаты, художественно оформленные ванные комнаты, прекрасная мебель, большие окна, доступ в Интернет и удобная планировка этажей - отличный выбор как для деловых людей, так и для туристов. Гости будут рады услышать, что в отеле также организуются большие встречи / мероприятия и имеется большой конференц-зал, который регулярно используется для свадебных приемов и других важных мероприятий. Из-за романтической обстановки неудивительно, что многие пары предпочитают здесь обмениваться клятвами. Отель окружают настоящие культурные фермы, местные деревни, храмы и рынки. В Panta Hotel Phuket (SHA Plus +) вы найдете модное место, столько уединения, сколько захотите, и возможность пообщаться в равной мере.

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Адрес / Карта

310/51 Moo 1, Baandon-Cherngtalay Road, Thalang, Phuket, Thailand, 83110

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