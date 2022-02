At Panta Hotel Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Уникальные и традиционные пейзажи, прекрасные галереи, профессиональное обслуживание и потрясающие рестораны - вот лишь несколько вещей, которые вы можете ожидать от отеля At Panta Hotel Phuket (SHA Plus +). Большие халаты, художественно оформленные ванные комнаты, прекрасная мебель, большие окна, доступ в Интернет и удобная планировка этажей - отличный выбор как для деловых людей, так и для туристов. Гости будут рады услышать, что в отеле также организуются большие встречи / мероприятия и имеется большой конференц-зал, который регулярно используется для свадебных приемов и других важных мероприятий. Из-за романтической обстановки неудивительно, что многие пары предпочитают здесь обмениваться клятвами. Отель окружают настоящие культурные фермы, местные деревни, храмы и рынки. В Panta Hotel Phuket (SHA Plus +) вы найдете модное место, столько уединения, сколько захотите, и возможность пообщаться в равной мере.

