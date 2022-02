Au Panta Hotel Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Des paysages uniques et traditionnels, de belles galeries, un service expert et des restaurants à couper le souffle ne sont que quelques-unes des choses auxquelles vous pouvez vous attendre ici à l'At Panta Hotel Phuket (SHA Plus+). Des grands peignoirs, des salles de bains au design artistique, des meubles raffinés, de grandes fenêtres, un accès Internet et des plans d'étage accessibles, c'est un excellent choix pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. Les clients seront heureux d'apprendre que l'établissement organise également de grandes réunions/événements et dispose d'une grande salle de conférence qui est régulièrement utilisée pour les réceptions de mariage et autres occasions importantes. En raison de son cadre romantique, il n'est pas étonnant que de nombreux couples choisissent d'échanger leurs vœux ici. Autour de l'hôtel se trouvent de véritables terres agricoles culturelles, des villages locaux, des temples et des marchés. Le Panta Hotel Phuket (SHA Plus+) vous offre un emplacement branché, autant d'intimité que vous le souhaitez et un choix de socialisation dans une égale mesure.

