Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ แอบโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อยู่ในลำดับความสำคัญ และ แอบโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

แอ็บโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สร้างขึ้นในปี 2555 ถือเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นของภูเก็ตและเป็นตัวเลือกอันชาญฉลาดสำหรับนักเดินทาง ห่างออกไปเท่านั้น โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน โรงแรมแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่มากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของแขกที่ฉลาดที่สุด ผู้เข้าพักสามารถเลือกห้องพักจาก 45 ห้อง ซึ่งทั้งหมดมีบรรยากาศที่สงบและกลมกลืน รวมถึงห้องฟิตเนส, ซาวน่า, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, บริการนวด แอ็บโซลูท ทวิน แซนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ภูเก็ต ให้การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ Fitness center

Outdoor swimming pool

Spa

Massage

Sauna

Pool bar

Restaurants

Kids club

Free Wi Fi

Car park

Shuttle bus service to Patong beach

Airport Shuttle service (charge)

Important Notes:

Food & beverage services at this property may be limited or unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), this property has reduced reception and service operating hours. Please inform hotel for arrival time in advance.

Spa and gym facilities are unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Shuttle bus service is unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), wearing a face mask is mandatory in all indoor common areas.

A negative Coronavirus (COVID-19) PCR test result is mandatory to check-in to this property.

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง