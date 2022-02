Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Absolute Twin Sands Resort und Spa , und Absolute Twin Sands Resort und Spa wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Das Absolute Twin Sands Resort & Spa wurde 2012 erbaut und ist eine besondere Bereicherung für Phuket und eine kluge Wahl für Reisende. Nur entfernt ist dieses 4-Sterne-Hotel vom Flughafen aus leicht zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Die Gäste können aus 45 Zimmern wählen, die alle eine Atmosphäre absoluter Ruhe und Harmonie ausstrahlen. Das Hotel bietet eine vollständige Liste der Freizeiteinrichtungen, darunter Fitnesscenter, Sauna, Außenpool, Spa, Massage. Absolute Twin Sands Resort & Spa ist eine kluge Wahl für Reisende nach Phuket und bietet jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt.

Ausstattung / Ausstattung Fitness center

Outdoor swimming pool

Spa

Massage

Sauna

Pool bar

Restaurants

Kids club

Free Wi Fi

Car park

Shuttle bus service to Patong beach

Airport Shuttle service (charge)

Important Notes:

Food & beverage services at this property may be limited or unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), this property has reduced reception and service operating hours. Please inform hotel for arrival time in advance.

Spa and gym facilities are unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Shuttle bus service is unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), wearing a face mask is mandatory in all indoor common areas.

A negative Coronavirus (COVID-19) PCR test result is mandatory to check-in to this property.

