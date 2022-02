Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Absolute Twin Sands Resort & Spa, построенный в 2012 году, станет отличным дополнением к Пхукету и прекрасным выбором для путешественников. Только вдали от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбрать один из 45 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа, массаж. Absolute Twin Sands Resort & Spa - это идеальный выбор для путешественников в г. Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.

Удобства / Особенности Fitness center

Outdoor swimming pool

Spa

Massage

Sauna

Pool bar

Restaurants

Kids club

Free Wi Fi

Car park

Shuttle bus service to Patong beach

Airport Shuttle service (charge)

Important Notes:

Food & beverage services at this property may be limited or unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), this property has reduced reception and service operating hours. Please inform hotel for arrival time in advance.

Spa and gym facilities are unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Shuttle bus service is unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), wearing a face mask is mandatory in all indoor common areas.

A negative Coronavirus (COVID-19) PCR test result is mandatory to check-in to this property.

