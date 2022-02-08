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Absolute Twin Sands Resort & Spa, построенный в 2012 году, станет отличным дополнением к Пхукету и прекрасным выбором для путешественников. Только вдали от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбрать один из 45 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа, массаж. Absolute Twin Sands Resort & Spa - это идеальный выбор для путешественников в г. Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.