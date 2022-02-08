PHUKET TEST & GO

Абсолют Твин Сэндс Резорт и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
6.9
оценка с
5
Обновление February 8, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Absolute Twin Sands Resort & Spa, построенный в 2012 году, станет отличным дополнением к Пхукету и прекрасным выбором для путешественников. Только вдали от этого 4-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Гости могут выбрать один из 45 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Полный список возможностей для отдыха доступен в отеле, включая фитнес-центр, сауну, открытый бассейн, спа, массаж. Absolute Twin Sands Resort & Spa - это идеальный выбор для путешественников в г. Пхукет, поскольку он всегда предлагает расслабленное и беззаботное пребывание.

Удобства / Особенности

  • Fitness center
  • Outdoor swimming pool
  • Spa
  • Massage
  • Sauna
  • Pool bar
  • Restaurants
  • Kids club
  • Free Wi Fi
  • Car park
  • Shuttle bus service to Patong beach
  • Airport Shuttle service (charge)
  • Important Notes:
  • Food & beverage services at this property may be limited or unavailable due to Coronavirus (COVID-19).
  • Due to Coronavirus (COVID-19), this property has reduced reception and service operating hours. Please inform hotel for arrival time in advance.
  • Spa and gym facilities are unavailable due to Coronavirus (COVID-19).
  • Shuttle bus service is unavailable due to Coronavirus (COVID-19).
  • Due to Coronavirus (COVID-19), wearing a face mask is mandatory in all indoor common areas.
  • A negative Coronavirus (COVID-19) PCR test result is mandatory to check-in to this property.
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Адрес / Карта

97 Muen Nguen Road, Patong, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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