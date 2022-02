Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Absolute Twin Sands Resort & Spa, gebouwd in 2012, is een aanwinst voor Phuket en een slimme keuze voor reizigers. Dit 4-sterrenhotel is slechts ver weg en is gemakkelijk bereikbaar vanaf de luchthaven. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. Dit hotel biedt tal van on-site faciliteiten om zelfs de meest veeleisende gast tevreden te stellen. Gasten kunnen kiezen uit 45 kamers, die allemaal een sfeer van totale rust en harmonie uitstralen. De complete lijst met recreatieve voorzieningen is beschikbaar in het hotel, inclusief fitnesscentrum, sauna, zwembad (buiten), bubbelbad, massage. Absolute Twin Sands Resort & Spa is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer weer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

Voorzieningen / functies Fitness center

Outdoor swimming pool

Spa

Massage

Sauna

Pool bar

Restaurants

Kids club

Free Wi Fi

Car park

Shuttle bus service to Patong beach

Airport Shuttle service (charge)

Important Notes:

Food & beverage services at this property may be limited or unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), this property has reduced reception and service operating hours. Please inform hotel for arrival time in advance.

Spa and gym facilities are unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Shuttle bus service is unavailable due to Coronavirus (COVID-19).

Due to Coronavirus (COVID-19), wearing a face mask is mandatory in all indoor common areas.

A negative Coronavirus (COVID-19) PCR test result is mandatory to check-in to this property.

