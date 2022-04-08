Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
Очаровательные коттеджи из местного дерева с одними из лучших в мире мест для занятий подводным плаванием с аквалангом делают это место обязательным для любителей воды и любителей приключений. Курсы дайвинга, сертифицированные PADI, предлагаются на многих языках и предназначены для начинающих и профессионалов. Это возможность нырнуть с аквалангом и взглянуть в другое измерение, наблюдая, как морские черепахи обедают губками, наслаждаются рыбой-клоуном и цветом подземного мира. Коттеджи отеля площадью не менее 33 кв.м аккуратные, удобные и тихие. Хорошие блюда в ресторанах и других заведениях общественного питания находятся поблизости. Совершите путешествие на длиннохвостой лодке к близлежащим островам, где вы можете заняться сноркелингом, плавать или просто прогуляться по красивым окрестностям.