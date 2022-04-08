Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

Очаровательные коттеджи из местного дерева с одними из лучших в мире мест для занятий подводным плаванием с аквалангом делают это место обязательным для любителей воды и любителей приключений. Курсы дайвинга, сертифицированные PADI, предлагаются на многих языках и предназначены для начинающих и профессионалов. Это возможность нырнуть с аквалангом и взглянуть в другое измерение, наблюдая, как морские черепахи обедают губками, наслаждаются рыбой-клоуном и цветом подземного мира. Коттеджи отеля площадью не менее 33 кв.м аккуратные, удобные и тихие. Хорошие блюда в ресторанах и других заведениях общественного питания находятся поблизости. Совершите путешествие на длиннохвостой лодке к близлежащим островам, где вы можете заняться сноркелингом, плавать или просто прогуляться по красивым окрестностям.