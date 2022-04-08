SAMUI (SHA+) TEST & GO

Ко Тао Корал Гранд Резорт - Samui (SHA+) Test & Go Hotel

Samui (SHA+)
7.2
оценка с
620
Обновление April 8, 2022
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Помните, что вы должны соответствовать всем дополнительные требования для входа в covid , в том числе подать заявку на Таиландский проездной для въезда в Таиланд.

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Очаровательные коттеджи из местного дерева с одними из лучших в мире мест для занятий подводным плаванием с аквалангом делают это место обязательным для любителей воды и любителей приключений. Курсы дайвинга, сертифицированные PADI, предлагаются на многих языках и предназначены для начинающих и профессионалов. Это возможность нырнуть с аквалангом и взглянуть в другое измерение, наблюдая, как морские черепахи обедают губками, наслаждаются рыбой-клоуном и цветом подземного мира. Коттеджи отеля площадью не менее 33 кв.м аккуратные, удобные и тихие. Хорошие блюда в ресторанах и других заведениях общественного питания находятся поблизости. Совершите путешествие на длиннохвостой лодке к близлежащим островам, где вы можете заняться сноркелингом, плавать или просто прогуляться по красивым окрестностям.

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Адрес / Карта

15/4 Moo 1, Koh Tao, Sairee Beach, Koh Tao, Thailand, 84280

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