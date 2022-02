The Yama Hotel Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het Yama Hotel Phuket, gelegen in Kata, Phuket, is een populaire keuze onder reizigers. Met zijn ligging op slechts 20,4 km van het stadscentrum en 45,2 km van de luchthaven, trekt dit viersterrenhotel jaarlijks vele reizigers. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. The Yama Hotel Phuket staat bekend om zijn kwaliteitsservice en vriendelijk personeel, en The Yama Hotel Phuket voldoet aan de verwachtingen. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, taxiservice, rolstoeltoegankelijk. Hotelaccommodaties zijn zorgvuldig ingericht om de hoogste mate van comfort en gemak te bieden. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, draadloos internet, draadloos internet (gratis), rookvrije kamers, airconditioning aanwezig. De recreatieve voorzieningen van het hotel, zoals fitnesscentrum, zwembad (buiten), massage, kinderclub, zwembad (voor kinderen), zijn ontworpen voor ontsnapping en ontspanning. Als u op zoek bent naar comfortabele en handige accommodatie in Phuket, maak dan van The Yama Hotel Phuket uw thuis weg van huis.

