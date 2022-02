Отель Яма Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Yama Hotel Phuket, расположенный в Ката, Пхукет, является популярным выбором среди путешественников. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 20,4 км от центра города и в 45,2 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Отель Yama Hotel Phuket славится своим качественным обслуживанием и приветливым персоналом, и отель Yama Hotel Phuket оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, доступ для кресел-каталок. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, беспроводной интернет, беспроводной интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, массажный кабинет, детский клуб, детский бассейн, предназначены для уединения и релаксации. The Yama Hotel Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

