PHUKET TEST & GO

Отель Яма Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.3
оценка с
1217
Обновление February 14, 2022
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Номера

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Yama Hotel Phuket, расположенный в Ката, Пхукет, является популярным выбором среди путешественников. Этот 4-звездочный отель, расположенный всего в 20,4 км от центра города и в 45,2 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Отель Yama Hotel Phuket славится своим качественным обслуживанием и приветливым персоналом, и отель Yama Hotel Phuket оправдывает ожидания. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, услуги такси, доступ для кресел-каталок.

Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, беспроводной интернет, беспроводной интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер. Удобства для отдыха в отеле, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, массажный кабинет, детский клуб, детский бассейн, предназначены для уединения и релаксации. The Yama Hotel Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

5 Soi 2, Patak Road, Kata, Phuket, Thailand, 83100

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