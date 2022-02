เดอะ ยามา โฮเทล ภูเก็ต - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

The Yama Hotel Phuket ตั้งอยู่ในกะตะ ภูเก็ต ซึ่งเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ด้วยทำเลที่อยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 20.4 กม. และอยู่ห่างจากสนามบิน 45.2 กม. โรงแรมระดับ 4 ดาวแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปี ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมยามา ภูเก็ต ขึ้นชื่อด้านการบริการที่มีคุณภาพและพนักงานที่เป็นมิตร และโรงแรมยามา ภูเก็ต ดำเนินตามความคาดหวัง ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, บริการแท็กซี่, ทางสำหรับเก้าอี้รถเข็น ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ห้องพักทุกห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ห้องปลอดบุหรี่ เครื่องปรับอากาศ สิ่งนันทนาการในโรงแรม รวมถึง ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, บริการนวด, คิดส์คลับ, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ได้รับการออกแบบเพื่อการพักผ่อนหลีกหนีจากความวุ่นวาย หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต ให้ The Yama Hotel Phuket เป็นเสมือนบ้านของคุณ

