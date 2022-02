Serenity Lakeside Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Serenity Lakeside Resort laat u uw ideale golfvakantie in Phuket in stijl beleven. Gelegen midden in het centrum van de stad met tal van golfbanen in de parameter, is deze eigenschap een paradijs voor golfers. Op slechts 35 minuten rijden van de internationale luchthaven van Phuket en op 10 minuten van een scala aan winkelcentra, restaurants en bars, zullen de gasten nooit genoeg te doen hebben. Met 21 ruime kamers, zullen lawaai en drukte nooit een probleem zijn bij de accommodatie. Alle kamers worden geleverd met hightech gemak en voorzieningen die u zeker in de watten zullen leggen. Het eigen restaurant, het grote buitenzwembad en de massagesalon bieden extra comfort. Voor een werkelijk unieke en onvergetelijke ervaring is Serenity Lakeside Resort de place to be.

